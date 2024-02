Curata con erbe, morì di tumore: assolto il santone 

Genova . Ribaltata in appello la sentenza per la morte di Roberta Repetto, la donna di 40 anni uccisa dalle metastasi di un tumore curato con tisane ed erbe da un santone e dai suoi collaboratori del centro olistico Anidra in Liguria. Paolo Bendinelli, responsabile e guru del centro, è stato assolto, mentre è stata ridotta da 3 anni e 4 mesi a 1 anno e 4 mesi la condanna per il medico bresciano Paolo Oneda. Confermata l'assoluzione per la psicologa Paola Dora. Roberta frequentava il centro ed era stata operata su un tavolo della cucina, senza anestesia: le era stato asportato un neo, non le era stato fatto un esame istologico e per due anni, mentre le metastasi la stavano devastando, era stata curata con tisane zuccherate, erbe, meditazione. Morì nel 2020 all'ospedale San Martino dove era arrivata ormai in condizioni disperate. «Sono senza parole, non abbiamo avuto giustizia», ha detto la sorella di Roberta, Rita Repetto, ieri in aula. I legali della famiglia attendono le motivazioni della sentenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA