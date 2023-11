Curarsi senza sentirsi in ospedale 

Uno spazio pensato per far entrare i bambini e i loro genitori in un ambiente più accogliente e rassicurante. È il progetto grafico – inaugurato ieri mattina – che ha visto colorare le pareti del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Brotzu, dando vita alle stanze e ai corridoi del reparto con una serie di disegni (realizzati dagli artisti Eraclio e Marco Masala) che raffigurano alcuni fra i personaggi preferiti dai bambini.

Tra questi gli Avengers, l'Uomo Ragno e la Sirenetta, ma anche lo stemma del Cagliari: tutto l'occorrente per far sì che chi entra nella struttura si trovi a suo agio. «Trovare le immagini dei personaggi che amano consente ai bambini di arrivare meno spaventati in reparto, così come ai loro genitori», afferma la direttrice generale Agnese Foddis. «Si trovano in un ambiente più accogliente: affrontare la visita e le terapie diventa così più semplice».

L'iniziativa

A promuovere il progetto è l'Associazione Amelia Sorrentino, che dalla sua creazione nel 2018 si occupa di dare un aiuto concreto per la prevenzione e cura delle malattie dei bambini, nel ricordo della piccola Amelia scomparsa a soli 7 anni. «Il nostro obiettivo è non solo creare un contesto di aiuto ai bambini, ma anche far resistere meglio le famiglie all'impatto che si può avere quando un proprio figlio sta male», spiega Corrado Sorrentino, padre di Amelia che ha fondato l'associazione con la moglie Rossana Pintus. Per dar vita al progetto si sono rivolti agli artisti Eraclio e Marco Masala, padre e figlio: «La soddisfazione è che, quando vengono i bambini, guardano i disegni e non pensano di essere al Pronto Soccorso. L'abbiamo fatto proprio con questo intento, alleviare le loro sofferenze e renderli contenti», segnalano.

Il progetto

Al Pronto Soccorso Pediatrico del Brotzu da inizio 2023 sono stati oltre 18.000 gli accessi: si occupa di bambini fino al 14° anno di età. «Negli anni l'attenzione si è evoluta, capendo che il bambino che entra in un ambiente ostile ha bisogno di qualche oggetto che per lui sia una protezione», fa notare il direttore sanitario Raimondo Pinna. «Abbiamo fatto nostra questa nuova cultura ospedaliera e abbiamo scelto di farlo coi murales, che sono identificativi per la Sardegna». I lavori sono iniziati ad agosto, su un progetto preesistente. «L'arteterapia migliora l'atmosfera per i bambini, che arrivano in una situazione di emergenza-urgenza nel nostro reparto con tanta preoccupazione e ansia», dichiara la Direttrice del reparto Gabriella Cherchi.

