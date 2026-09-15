Curare per tempo l’infiammazione 

La psoriasi può colpire le articolazioni?

La psoriasi cutanea nel 20% dei casi si accompagna all’artrite, cioè l’infiammazione delle articolazioni, mani e piedi, ginocchia, caviglie e spalle, oltre ai legamenti nell’inserzione con l’osso (entesiti) e la colonna vertebrale. L’artrite può insorgere in età giovanile o adulta con uguale frequenza nell’uomo e nella donna, e non compare necessariamente nei casi più severi di dermatite. I sintomi iniziali sono rappresentati da: gonfiore, dolore e difficoltà nella funzione articolare, mal di schiena e tendiniti. Se non curata in tempo, può causare danni permanenti con conseguente disabilità. Per questo è importante eseguire una consulenza reumatologica ( m. c. ).