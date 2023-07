«Curare pazienti gratis? Impossibile» 

La Sanità scoppia, i cittadini protestano me se un medico in pensione chiede di rientrare per dare una mano, la Regione risponde: no, non è possibile. Mimmo Licandro, medico di base dopo 43 anni di servizio nella sua Arborea, al 2020 è in pensione ma sarebbe meglio dire che è stato mandato in pensione. Infatti continua ad esercitare seguendo personalmente gli ex pazienti e sostituendo occasionalmente altri colleghi, «perché - confessa - amo questa professione e non avrei mai voluto lasciarla soprattutto in questo periodo di grande sofferenza sanitaria dovuta alla carenza di medici».

Nel territorio ne mancano più di 40 senza contare i buchi nel Pronto soccorso in parte coperti dai “medici in affitto”, alcuni arrivati dall’estero.

Mimmo Licandro, due legislatura in Consiglio regionale, la professione ce l’ha talmente nel sangue che è disposto a esercitarla anche gratuitamente ma la Regione glielo impedisce perché ai pensionati è vietato il “ricettario rosso” che dà la possibilità ai pazienti di avere medici e prestazioni a cura del Servizio sanitario.

Il racconto

«Recentemente la Asl di Oristano, con grande lungimiranza e sensibilità,ha portato avanti un avviso pubblico, denominato Ascot, finalizzato alla copertura medica delle zone carenti rivolto tra gli altri anche ai medici chirurghi iscritti all’Albo professionale, quindi anche ai pensionati. Ho occupato il primo posto ma è stato del tutto inutile. Secondo il nostro assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, non si possono assegnare ricettari ai medici in pensione secondo una norma nazionale che così recita: il ricettario lo possono avere solo i medici di medicina generale, di guardia medica, i pediatri e i dirigenti medici. I pensionati non vengono citati e questo per l’assessore sarebbe motivo di esclusione. Penso sia una norma che risale a un periodo ben diverso dall’attuale».

La richiesta

Mimmo Licandro insiste: «Ho chiesto di prestare servizio al di fuori del bando Ascot, e cioè gratis, in quei Comuni che hanno innumerevoli pazienti senza medico. Non si può. Quello che invece si può è utilizzare medici in affitto per le carenze nel Pronto soccorso. È notizia di questi giorni del Comitato Sanità Barbagia-Mandrolisai che si assumono medici cubani per combattere la crisi nel distretto di Sorgono. Insomma vanno bene tutti tranne chi ha dedicato la sua vita all’assistenza dei malati. Siamo scarpe vecchie da buttare perfino quando non ce ne sono di nuove».

