Curare la micosi: esperti al “Tg Salute” 

Si parla di micosi della pelle al “Tg Salute” in onda oggi su Videolina dalle 15. Cosa sono queste comuni infezioni causate da funghi, come si prevengono e come si curano. Simona De Francisci (foto) lo ha chiesto a Rosanna Satta, dermatologa dell’Aou di Sassari. Si discuterà delle modalità di contagio riguardanti uomini, animali e terreno, dei fattori ambientali che favoriscono la trasmissione dei funghi, della diagnosi specialistica, e degli accorgimenti preventivi al fine di evitare il contagio.