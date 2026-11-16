Il disagio adolescenziale, il ruolo degli adulti e l'importanza di una comunità capace di ascoltare e accogliere. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro organizzato al teatro Tonio Dei dall'organizzazione di volontariato La Soffitta di Peo, dedicato alla prevenzione del suicidio giovanile e alla memoria di Davide Pilia. Una serata intensa, accompagnata dalla presenza degli amici di Davide, che hanno accolto il pubblico con striscioni e messaggi d'affetto, e della sua famiglia, che ha scelto di trasformare il dolore in un impegno concreto per gli altri giovani. Dopo l'apertura della presidente dell'associazione, Antonella Deiana, e i saluti istituzionali il confronto ha coinvolto esperti e operatori del territorio. Sono intervenuti il sociologo Camillo Tidore, la psicologa Paola Ferreli, il sovrintendente capo della Polizia di Stato Alessandro Piras, il coach sportivo Nicola Cantalupo e le assistenti sociali dell'Asl Ogliastra. Al centro degli interventi il disagio degli adolescenti e i rischi legati al cyberbullismo. Il messaggio è chiaro: la prevenzione non può essere una responsabilità individuale, ma richiede una rete di adulti capaci di ascoltare, riconoscere i segnali di sofferenza senza giudicare. La serata si è conclusa con la lettura di una poesia corale composta attraverso i contributi inviati dai cittadini. Un messaggio di speranza: «Nessuna persona viaggia da sola». (f. me.)

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