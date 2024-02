Curare con le parole scrivendo d’amore 

Sfogarsi con una penna, mettere su un foglio le proprie emozioni. È questo lo scopo del laboratorio “Guarire con le parole”, inserito nel progetto “Polis 4 Woman” della polisportiva di integrazione sociale Polis. La scrittura che diventa necessità per narrare, parlare di sé, dire quello che non si riesce a dire .

«Le parole acquistano così un potere terapeutico», spiega la coordinatrice del laboratorio Sara Hourani, «perché i partecipanti riescono a scrivere quello che non riescono a dire». E per raccontarsi si è partii dall’amore. «E quello che è stato scritto in forma ovviamente anonima, è stato anche molto forte» prosegue Hourani, «alla domanda cos’è l’amore, c’è chi ha risposto “l’amore non è mio padre che tratta in modo violento mia madre”». E poi, «c’ è stato chi ha confessato di non amare il proprio corpo, di sentirsi in difficoltà magari in un’ età particolare». “L’amore non sono io che mi dedico parole brutte” ha scritto una ragazza proprio a voler significare un rapporto ancora conflittuale con se stessa.

I laboratori che hanno preso il via il 14 febbraio andranno avanti nelle prossime settimane invogliando a mettere su carta anche altri argomenti. Sono rivolti a una fascia di età tra i 17 e i 60 anni. A partecipare c’è anche Ghidey Sebhat 60 anni: «Credo che sia molto importante trovare nella scrittura una valvola di sfogo», dice.

RIPRODUZIONE RISERVATA