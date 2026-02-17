VaiOnline
Alessandro Fois, Aou Sassari
18 febbraio 2026 alle 00:24

«Curabile ma potenzialmente fatale» 

«L’asma bronchiale è una malattia caratterizzata da un’infiammazione cronica delle vie aeree con tosse stizzosa, spesso unico sintomo (equivalente asmatico), ma anche con respiro sibilante e dispnea, causati da una ostruzione al flusso d’aria e variabili nel tempo per frequenza e intensità», spiega Alessandro Fois, professore ordinario di pneumologia all’Università di Sassari e direttore della Scuola di specializzazione in Pneumologia dell’AOU sassarese: «È una condizione curabile ma può diventare fatale senza una diagnosi e una terapia corretta; richiede una sorveglianza clinica costante».

«La patologia», prosegue il medico, «affligge 300 milioni di persone nel mondo con una prevalenza nazionale del 5%. Tuttavia la Sardegna, e il territorio di Sassari in particolare, rappresenta un caso peculiare, in quanto gli studi epidemiologici nei poli di Sassari e Cagliari evidenziano una prevalenza tra il 7% e il 12%, assai superiore rispetto al resto della Penisola. Questa peculiarità è dovuta a un mix di fattori genetici e all’esposizione di un esposoma ambientale specifico: i pollini della macchia mediterranea e le polveri sahariane».

«In questo scenario la Clinica Pneumologica dell’AOU di Sassari è un centro di eccellenza e di riferimento», aggiunge Fois: «Per le forme lievi e moderate, il percorso assistenziale inizia nei nostri ambulatori CUP con uno screening completo che include la spirometria globale, il test di broncodilatazione e lo studio della diffusione alveolo-capillare».

«Il punto di forza del Centro riguarda l’asma grave», sottolinea il professore, «condizione non più gestibile unicamente con terapie inalatorie a dosaggio massimale, seguita presso l'Ambulatorio Specialistico "Asma Grave". Qui viene applicata la medicina di precisione con la fenotipizzazione del paziente. Analisi ematochimiche mirate, prove allergologiche cutanee per inalanti, TC del torace ad alta risoluzione e dosaggio del FeNO, individuano il meccanismo biologico esatto della malattia. Ciò permette di prescrivere i farmaci biologici: terapie a bersaglio molecolare che colpiscono selettivamente le cause dell'infiammazione, efficaci nel migliorare la qualità di vita del paziente e ridurre i ricoveri ospedalieri. Infine essendo un polo universitario eseguiamo numerose sperimentazioni cliniche, offrendo all'utenza l’accesso a terapie d’avanguardia. Ci consente inoltre di formare una classe di specializzandi in grado di affrontare al meglio le sfide di una pneumologia moderna».

