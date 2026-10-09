Cura e nuovi servizi, ecco Casa Federica  

Entrano nel vivo a Guasila i lavori per la realizzazione di Casa Federica, la nuova struttura dedicata alla cura e all’assistenza che sorgerà nell’area di via Eleonora d’Arborea, trasformando definitivamente quella che per anni è stata conosciuta in paese come la “casa stregata”.

Oggi, al posto di quel rudere abbandonato, sta nascendo un centro di prossimità destinato a rafforzare i servizi sanitari e sociali, con una particolare attenzione alle famiglie, agli anziani e alle persone più fragili. «Vedere iniziare e andare avanti i lavori di Casa Federica è una grande soddisfazione: è un progetto che abbiamo immaginato e pianificato pensando prima di tutto a chi ha bisogno di sentirsi seguito e accompagnato anche vicino a casa», sottolinea la sindaca Paola Casula. Il nome della struttura è un omaggio a Federica Stroscio, giovane medica di Guasila scomparsa a 36 anni dopo una malattia scoperta meno di un anno prima.

Pensata come punto di riferimento per l’intero territorio, la struttura ospiterà il Centro per la famiglia, il Centro per la salute, il servizio di continuità assistenziale e gli ambulatori dei medici di medicina generale; previsti, inoltre, nuovi servizi di telemedicina. L’investimento sfiora i 930mila euro ed è finanziato attraverso i fondi della Programmazione strategica territoriale ottenuti dall’Unione dei Comuni della Trexenta. «È questa la Guasila che vogliamo costruire», dice ancora la sindaca: «Una comunità che cresce senza lasciare indietro nessuno, che investe nei servizi e guarda al futuro pensando alla qualità della vita delle famiglie».

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