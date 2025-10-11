Cura di parchi e giardini, attivo un numero verde per segnalare i problemi 

L’erba di un parco è ingiallita? Un albero è malato e sta per cadere? Per risolvere le emergenze legate alla manutenzione del verde il Comune di Sestu ha inaugurato un numero gratuito – 800.864.284 – attivo sette giorni su sette e 24 ore su 24. Sono già stati installati vari cartelli che lo annunciano in molti parchi. Al telefono risponderà la ditta AVR, che si occupa di gestire il verde pubblico a Sestu.

«Questo servizio consente ai cittadini di collaborare in modo diretto con l’amministrazione per mantenere puliti, curati e sicuri i nostri spazi verdi», sottolinea l’assessora competente, Roberta Argiolas. «Un piccolo gesto di attenzione da parte di ciascuno può contribuire a migliorare la qualità e la fruibilità del verde pubblico, patrimonio comune della nostra comunità».

Intanto a Sestu varie aree verdi sono in restauro o stanno nascendo. C’è per esempio il parco Marcis: dopo una prima proroga che fissava il termine dei lavori all’11 ottobre, la fine dei lavori è stata spostata a dicembre: «Con una variante di progetto, grazie a un bando regionale di 150 mila euro, riusciremo a completare anche l’area ecologica, l’area verde e i giochi per bambini». Variante di progetto anche ad Ateneo in via Stoccolma, dove sta nascendo un nuovo parco, nonostante varie settimane di pausa: «Abbiamo aggiunto nuove risorse, per installare attrezzature sportive», continua Argiolas. «Il verde pubblico è una nostra priorità e in questi anni molto è stato fatto rispettando i nostri obiettivi per rispettare l'ambiente e dare zone verdi ai nostri concittadini», chiude la sindaca Paola Secci.

