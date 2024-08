Cura dell’ictus, premio alla stroke unit del Brotzu 

Il Brotzu si conferma tra i migliori ospedali d’Italia sui percorsi di cura dei pazienti affetti da stroke ischemico, dall’arrivo del 118 sino alla sua dimissione.

Lo ha stabilito l’agenzia internazionale indipendente “Angels” che ha insignito l’Arnas del premio Platinum per l’alto livello di prestazioni per il secondo trimestre del 2024.

«I risultati ottenuti nel corso degli anni e mantenuti fino a oggi sono stati possibili solo grazie alla sinergia tra il 118, il Pronto intervento del Servizio di soccorso sanitario pubblico, operativo tutto l'anno e per 24 ore al giorno, e il Neuro Team del Brotzu di cui fanno parte le strutture di Neurologia, Neuroradiologia, Anestesia e Rianimazione, Pronto Soccorso e Obi, Radiologia, Neurochirurgia e Neuroriabilitazione.

«La mission dello Stroke team è di trattare tempestivamente il paziente colpito da ictus cerebrale in modo da garantire la massima efficacia delle terapie con l’intendimento di far tornare tutti i pazienti alla loro vita normale», spiega la direttrice generale del Brotzu, Agnese Foddis. «In Sardegna l’obiettivo è stato raggiunto grazie all’introduzione del servizio di elisoccorso che ha consentito di adottare il modello Mothership, cioè la centralizzazione dei pazienti affetti da stroke o ictus ischemico a Cagliari e Sassari. Nei due centri hub i pazienti vengono trasferiti con estrema rapidità, garantendo una copertura tra le migliori in Italia».

La Stroke Unit del Brotzu, la cui referente è Jessica Moller, ha 13 posti letto ed è una delle più grandi d’Italia.

