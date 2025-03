Cura delle aree verdi, affidato l’appalto 

In arrivo gli interventi per riqualificare il verde cittadino a Monserrato. A vincere l’appalto dall’importo di 350 mila euro, a cui hanno partecipato complessivamente undici imprese, è stata la ditta monzese Santamaria Srl. Oltre alla riqualificazione delle zone in condizioni precarie, verranno piantumate nuove essenze arboree e arbustive.

Gli obiettivi indicati dal Comune riguardano il miglioramento della qualità dell’aria e dell’aspetto estetico della città, l’aumento delle zone d’ombra per determinare un raffrescamento generale durante i torridi mesi estivi, e la miglior gestione delle acque piovane grazie a una maggiore permeabilità dei suoli. Nei prossimi mesi, una volta approvato il bilancio di previsione in Consiglio comunale, arriveranno anche i fondi per bandire la gara d’appalto che riguarderà la gestione ordinaria del verde per tre anni.

