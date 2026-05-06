Prevenzione, diagnosi precoce e personalizzazione degli interventi nella cura della depressione nei pazienti oncologici. Un tema delicato e importante quello che verrà trattato domani all’hotel Regina Margherita, dalle 8,30, nel convegno conclusivo del progetto di ricerca portato avanti dal servizio di Riabilitazione psicosomatica dell’Aou di Cagliari, diretto dal professor Mauro Giovanni Carta e dalla Psichiatria di consultazione dell’Ausl di Ferrara, diretta dal professor Luigi Grassi.

Individuare precocemente e trattare la depressione nei pazienti oncologici è oggi possibile grazie a un modello sviluppato proprio dall’Aou di Cagliari e dall’Ausl di Ferrara. La depressione interessa fino al 25 per cento delle persone con tumore ed è ancora spesso sottodiagnosticata e sotto trattata, con effetti negativi su qualità della vita, aderenza alle cure e prognosi, e le evidenze sull’efficacia e sulla sostenibilità economica degli interventi, soprattutto non farmacologici, restano limitate. Il progetto di ricerca ha sviluppato un modello di previsione del rischio di depressione nelle persone con tumore che sarà anche reso disponibile online per un uso pubblico ed è stata valutata l’efficacia e la costo-efficacia di interventi innovativi non farmacologici, come la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, una tecnica non invasiva e indolore che usa campi magnetici per influenzare l’attività del cervello, e la riabilitazione cognitiva in realtà virtuale immersiva nelle persone con tumore e depressione. Durante il convegno verranno presentati i primi risultati in una giornata ricca di appuntamenti con diversi focus sul tema. Info e programma su https://shorturl.at/qgezc.

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