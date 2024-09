Cura della città in cambio di sconto sulla Tari 

L'esercito di cittadini attivi, con piccoli ma significativi interventi, sta migliorando il volto della città. Mossi dal desiderio di contribuire a rendere più bello e accogliente il loro quartiere (e anche dall'opportunità di risparmiare sul pagamento dei tributi comunali), decine di residenti con la pettorina arancione anche quest’anno si prenderanno cura di aree verdi, parchi, sentieri e strade, con semplici interventi di riqualificazione urbana. La giunta del sindaco Cacciotto ha appena confermato la misura: ad ogni cittadino attivo verrà ridotto fino al 50 per cento il tributo della Tari, con la possibilità di ottenere l'esenzione totale in caso di progetti di arredo urbano mediante riuso e riciclo.I cittadini attivi del centro storico, tra i più entusiasti, sono già riusciti a trasformare alcune vie in vere attrazioni turistiche, decorando le facciate dei palazzi antichi con piante e fiori su vasi recuperati da vecchi barattoli di latta. Rimangono sempre validi anche gli interventi di sfalcio delle aree verdi, dei servizi di sorveglianza, di piccola manutenzione ordinaria.

Non è stato necessario veder pubblicato il bando comunale perché via Eleonora d’Arborea, una delle strade più piccole di Alghero, si popolasse di strani personaggi dei fumetti. Un commerciante della zona, Franco Torturu, si è divertito a realizzare delle installazioni utilizzando del materiale di recupero. (c.fi.)

