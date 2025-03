Cura del verde pubblico: cinque operai al lavoro  

Una grossa boccata d’ossigeno per 5 disoccupati del paese ed al contempo una serie di interventi importanti che incideranno sul verde pubblico urbano ed extraurbano. Il Comune ha bandito un avviso di selezione riguardo all’imminente cantiere per l’aumento e la valorizzazione del patrimonio boschivo con il quale intende reperire, tra i disoccupati di Domusnovas, un caposquadra giardiniere, 2 motoseghiesti e 2 braccianti agricoli. Gli interessati dovranno presentare la loro candidatura sul portale Sardegnalavoro entro le 14 del 24 marzo.

Grazie ad un finanziamento di 120 mila euro della Regione a cui si aggiungono ulteriori 46 mila euro, frutto delle economie nei cantieri del 2020 e 2021, il periodo di attività sarà di 8 mesi. «Inoltre - spiega l’assessore all’Ambiente Stefano Soru - abbiamo chiesto ed ottenuto che della squadra faccia parte un giardiniere, al fine di curare anche il decoro estetico delle opere».

Il parco Scarzella, le rotatorie ed un tratto particolarmente dissestato della strada rurale per Tinì, sono le aree perimetrate per il cantiere. «Riguardo alle rotatorie - spiega Soru - si interverrà su quella di via Delle Libertà, su quella posta tra via Cagliari e la provinciale per Villamassargia ed anche su quella tra via Cagliari e le provinciali per Musei e Vallermosa: in ognuna piantumeremo essenze mediterranee a lunga fioritura ed installeremo impianti autonomi a goccia».

