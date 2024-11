Cura del verde, mini appalto fino a gennaio 

Un nuovo appalto “ponte” da 147mila euro per la manutenzione del verde pubblico a Selargius, da dicembre sino a fine gennaio 2025. Il capitolato è stato approvato dall’esecutivo comunale. Un affidamento temporaneo, di due mesi, in attesa che venga assegnato il servizio già finanziato con 2 milioni e mezzo: in questo caso l’appalto sarà biennale, prorogabile di un ulteriore anno.

Le novità sono le stesse annunciate dopo il via libera al progetto in Giunta alcuni mesi fa: oltre alla manutenzione ordinaria del verde pubblico, è previsto un sistema informatizzato per una gestione del verde, grazie a un portale web e un numero verde per eventuali segnalazioni. Informazioni e reclami a portata di click quindi, e più interventi programmati durante l’anno. Inoltre sono stati stanziati 50mila euro per la manutenzione straordinaria e il pronto intervento in emergenza che, in caso di necessità, porterà una squadra disponibile 24 ore su 24 a intervenire entro un’ora.

