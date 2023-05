Cura del verde, interventi in tutta la città 

Operai e tecnici del verde pubblico al lavoro su alberi e piante in città. Nei prossimi giorni verranno eseguiti degli interventi di cura e prevenzione in diverse zone: via Quintino Sella, viale San Vincenzo, via Piovella, via Sanna e in via Trexenta. Obiettivo anche la verifica dello stato di salute degli alberi ma anche la messa in sicurezza di quelle piante a rischio cedimento.

In via Quintino Sella e viale San Vincenzo, come fanno sapere dal servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica del Comune, verranno effettuati degli lavori di giardinaggio completo nelle aree verdi comunali. In via monsignor Piovella gli operai dovranno svolgere un lavoro di potatura di contenimento di un esemplare di leccio a contatto con un fabbricato.

I lavori proseguiranno con la valutazione della stabilità degli esemplari arborei in via Sanna, con la messa in sicurezza di un pino (classe D) a rischio cedimento che verrà successivamente sostituito con un nuovo esemplare di latifoglia. Infine tra gli interventi in programma c'è anche quello della valutazione della stabilità di un esemplare arboreo in via Trexenta con eventuale intervento di messa in sicurezza. Le verifiche proseguiranno anche in altre zone della città.

