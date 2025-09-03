Cura del verde, il Comune investe 400mila euro 

Una città sempre più verde e a misura di cittadino. Con questi obiettivi, la Giunta comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras ha approvato un progetto biennale da 406 mila euro per la cura e la manutenzione delle aree verdi urbane. «Si tratta dello stanziamento più alto mai destinato alla gestione del verde pubblico a Bosa, con un piano che non si limita agli interventi straordinari o di emergenza – evidenziano il sindaco Marras e l’assessore al decoro urbano e verde Federico Ledda – ma punta a un modello stabile e strutturato di riqualificazione. L’obiettivo è garantire decoro e qualità diffusa in tutti i quartieri della città, restituendo ai cittadini spazi più curati e fruibili». Il progetto, approvato dall’esecutivo dovrà ora passare attraverso una gara pubblica per l’assegnazione. Il bando premierà le offerte migliorative che prevedano interventi aggiuntivi di riqualificazione, così da valorizzare ulteriormente le diverse aree verdi. Tra le azioni previste figurano la messa a dimora di nuovi prati, fioriture e una manutenzione programmata delle alberature, con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di decoro urbano per i prossimi due anni. In attesa dell’espletamento della gara d’appalto, il Comune ha disposto un affidamento temporaneo per la manutenzione ordinaria, così da garantire la continuità del servizio senza interruzioni. (s. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA