VaiOnline
Bosa.
04 settembre 2025 alle 00:12

Cura del verde, il Comune investe 400mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una città sempre più verde e a misura di cittadino. Con questi obiettivi, la Giunta comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras ha approvato un progetto biennale da 406 mila euro per la cura e la manutenzione delle aree verdi urbane. «Si tratta dello stanziamento più alto mai destinato alla gestione del verde pubblico a Bosa, con un piano che non si limita agli interventi straordinari o di emergenza – evidenziano il sindaco Marras e l’assessore al decoro urbano e verde Federico Ledda – ma punta a un modello stabile e strutturato di riqualificazione. L’obiettivo è garantire decoro e qualità diffusa in tutti i quartieri della città, restituendo ai cittadini spazi più curati e fruibili». Il progetto, approvato dall’esecutivo dovrà ora passare attraverso una gara pubblica per l’assegnazione. Il bando premierà le offerte migliorative che prevedano interventi aggiuntivi di riqualificazione, così da valorizzare ulteriormente le diverse aree verdi. Tra le azioni previste figurano la messa a dimora di nuovi prati, fioriture e una manutenzione programmata delle alberature, con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di decoro urbano per i prossimi due anni. In attesa dell’espletamento della gara d’appalto, il Comune ha disposto un affidamento temporaneo per la manutenzione ordinaria, così da garantire la continuità del servizio senza interruzioni. (s. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 