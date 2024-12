Cura del verde, conti in rosso 

Verde pubblico, conti in rosso. Per il secondo anno consecutivo la “Oristano servizi”, società in house del Comune, chiude l’esercizio finanziario con il segno meno. Il “buco” è sostanzioso: 80mila euro e sconta (quasi per metà) gli effetti di una sentenza del tribunale civile che ha condannato la società a risarcire l’amministratrice unica rimossa nel 2018 dall’allora Amministrazione civica.

Per conoscere però la cifra esatta del bilancio 2023 occorre scorrere le voci del consolidato appena licenziato dalla Giunta di Massimiliano Sanna, dal momento che nella sezione “trasparenza” della partecipata i dati sono fermi al documento di previsione 2022.

In rosso

Agli uffici di piazza Eleonora il quadro dei movimenti contabili della “Oristano servizi” è pervenuto solo lo scorso 28 novembre e i numeri certificano una situazione per nulla confortante. «Sul risultato negativo del bilancio - è la spiegazione dell’amministratrice unica, Ludovica Pau – oltre ad evidenti problemi pregressi tra cui il sottodimensionamento dei contratti, i cui ricavi non riescono a coprire le spese, hanno inciso voci inaspettate, quali la soccombenza della società nel giudizio civile promosso nei confronti della società nel 2019».

La causa

La causa è quella intentata dall’ex amministratrice unica, Giuliana Oppo, che nel 2018, un anno e mezzo prima della scadenza naturale del mandato, era stata rimossa dall’incarico dall’allora primo cittadino, Andrea Lutzu «a causa della mancanza di una linea condivisa con l’Amministrazione comunale, socio unico della “Oristano servizi”, sulla gestione della società». Una decisione alla quale si era giunti dopo che Giuliana Oppo aveva citato in giudizio il Comune per ottenere il pagamento di diverse fatture. «Rifarei la stessa scelta - ribadisce oggi l’ex primo cittadino - ho agito con il sostegno degli uffici e della maggioranza compatta. Mi stupisce che la società abbia perso la causa».

La sentenza

La sentenza, arrivata dopo cinque anni, ha dato ragione all’ex amministratrice unica e condannato la “Oristano servizi” (malgrado la decisione fosse del socio unico, il Comune) a pagare il risarcimento, di poco inferiore ai 40mila euro. Anche se, leggendo tra le righe del pronunciamento del giudice, sembrerebbe che ad aver inciso sia stata la presentazione oltre i termini, da parte dei legali rappresentanti della partecipata, di parte della documentazione che giustificava l’interruzione del rapporto.

La società in house ha impugnato il verdetto ma nel frattempo ha dovuto imputare la somma al bilancio 2023. Sulla questione il sindaco, Massimiliano Sanna, non si sbilancia. Dagli uffici, però, fanno sapere che si sta ragionando sulla possibilità di sostenere la società, che già arranca di suo. Nel 2022 il bilancio si era chiuso con una perdita di 37mila euro, evidenziano la necessità di una rimodulazione dei contratti. «L’amministrazione ha preso coscienza delle criticità - assicura l’amministratrice unica, Ludovica Pau - e si sta adoperando per approvare tutti gli accorgimenti necessari».

