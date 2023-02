Cura del prossimo, ecco gli strumenti 

Si chiama “Prendersi cura di chi si prende cura” è il titolo del ciclo di conferenze promosse dal Comune di Villamassargia, nell'ambito del progetto "Centro per la Famiglia" di cui l'amministrazione guidata dalla sindaca Debora Porrà è capofila, insieme ai Comuni aderenti che sono: Iglesias, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa, Musei e Domusnovas. L'iniziativa ha come obiettivo la promozione del benessere familiare e la diffusione di strumenti di aiuto sulla cura delle fragilità, di cui frequentemente il nucleo stesso si fa carico, ed è nata con l'inaugurazione nel 2021 a Villamassargia del Centro per la Famiglia del Plus distretto di Iglesias.

Il primo appuntamento si terrà a Casa Fenu il 23 febbraio (15.30). Sarà rivolto principalmente a psicologi ed assistenti sociali e ha lo scopo di promuovere la diffusione di strumenti di aiuto sulla cura delle fragilità. All’incontro moderato dalla giornalista Sara Vigorita interverranno Gabriela Azzena (coordinatrice Plus Iglesias), Fulvio De Nigris (direttore centro studi per la ricerca sul coma), Giuliana Campus (direttrice generale Asl Sulcis), Giuseppina Lorenzoni (presidente associazione sarda trapianti “Vita Nuova) e Mauro Sarzi, educatore e mastro burattinaio. (s. f.)

