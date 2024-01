Cura anti-rughe per l’interno del Municipio 

Novità in vista per il palazzo comunale di Assemini: approvato il progetto esecutivo definitivo dell’opera, spesa complessiva un milione e 400mila euro. L’amministrazione comunale inizia a porre rimedio ai segni dell’età della sua sede istituzionale con lavori di messa a norma ed efficientamento energetico. «In programma – spiega il progettista Silvestro Boi, 51 anni – ci sono svariate lavorazioni tra le quali la realizzazione dei controsoffitti dal piano terra al quarto piano, l’ammodernamento e l’efficientamento energetico degli impianti termico, di illuminazione e di linea dati-fonia nonché la messa a norma dell’impianto elettrico. Mi occupo di progettazione per gli edifici pubblici da svariati anni – aggiunge l’ingegnere – e purtroppo per questa tipologia edilizia non sono previsti bonus fiscali».

I segni del tempo

Piazza Repubblica con il suo palazzo comunale rappresenta il cuore pulsante della cittadina asseminese. L’edificio, estremamente moderno, costruito tra il 1977 e il 1982, è figlio dello stile architettonico postbellico, che prevedeva un utilizzo massiccio del cemento armato. Il calcestruzzo aveva trovato ampia diffusione per le sue proprietà di resistenza e durata, seppur non sia esente dai classici fenomeni di degrado causati da fattori ambientali e artificiali: deterioramento che ha colpito inevitabilmente anche il municipio asseminese, il quale avrebbe bisogno di una vera e propria rinfrescata.

Stessa sorte per l’impiantistica, che oramai risulta essere obsoleta e non più adeguata alle normative in costante evoluzione.

L’assessora

«La progettazione – sottolinea l’assessora ai Lavori pubblici, Alessia Meloni – è stata finanziata con il fondo regionale per gli enti locali, mentre la realizzazione dell’opera è finanziata con parte dell’avanzo di amministrazione da rendiconto 2022. Si tratta di un intervento necessario e non più procrastinabile per aggiornare il nostro palazzo comunale alla normativa impiantistica vigente. La Giunta ha appena approvato il progetto definitivo-esecutivo. Adesso ci prenderemo tutto il tempo necessario per pianificare al meglio la realizzazione degli interventi assieme agli uffici e al tecnico incaricato garantendo il corretto svolgimento dei servizi ai cittadini». Ma non finisce qua: «Presto – aggiunge Meloni – prenderà il via un intervento appaltato alla fine del 2022 che riguarda la riqualificazione di parte della facciata e altre opere interne. La nostra intenzione è di intervenire con opere di manutenzione e efficientamento delle facciate di tutti gli immobili comunali, inclusi biblioteca, caserma e asilo nido, per citarne alcuni».

