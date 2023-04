Cup: code interminabili, prenotare è un’impresa 

Lamentele per le lunghe attese al Cup. Cinque sportelli attivi eppure le code sono interminabili. Prenotare una visita o degli esami al Cup diventa un’impresa epocale per i cittadini. Ore e ore di attesa, mattinate intere ad aspettare il proprio turno e che il tabellone indichi il numerino sul foglietto. Eppure gli sportelli attivi sono cinque: tre dedicati al Cup e al pagamento ticket, un operatore in un altro sportello risponde al telefono mattina e pomeriggio, nelle ore prestabilite, e l’altro sportello si occupa dei servizi. Il servizio è esternalizzato da tempo ormai, il personale cambia continuamente e cinque sportelli non riescono a smaltire tutta la mole di lavoro che si presenta dal buon mattino.

Probabilmente è aumentata la richiesta di prestazioni sanitarie di una popolazione sempre più anziana, spesso i pazienti, invece che rivolgersi al 1533 (il numero unico regionale per prenotare visite mediche e prestazioni specialistiche) si recano direttamente allo sportello, a cui si rivolgono anche per correggere le prenotazioni effettuate tramite il portale o per prenotazioni su altre Asl. E questo aumenta le file e dilata i tempi d’attesa. Così, c’è chi è tornato due o tre mattine di fila, dopo ore di attesa (fino a quattro), perché non poteva assentarsi da lavoro più del dovuto, chi rinvia a data da destinarsi e chi ha tempo o necessità e può prendersi la mattina libera. A breve, il servizio verrà esternalizzato anche a Tortolì.

