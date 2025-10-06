VaiOnline
Personaggi.
07 ottobre 2025 alle 00:28

“Cuoricini” spezzati, i Coma_Cose si separano 

Dopo dieci anni «strepitosi insieme» e ad uno dalle nozze, i Coma_Cose si separano. Fausto Lama e Francesca Mesiano, coppia sul palco e nella vita, hanno annunciato la scelta di dividersi in un lungo post sulla loro pagina Instagram, dopo voci e indiscrezioni che li davano in crisi dalla scorsa estate.

«È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni». Una relazione vissuta in sinergia con la musica, a partire da “Fiamme negli occhi” presentata nel 2021 al Festival di Sanremo, seguita da “L’addio”, in cui avevano raccontato del superamento di un periodo di crisi, e poi da novelli sposi di nuovo all'Ariston, con “Cuoricini”.

«La verità», raccontano, «è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c'era proprio più nulla da riprendere. L’amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile. “L’addio non è una possibilità”, dice una canzone, e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli». E gli artisti cancellano anche le date del tour.

