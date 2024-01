Cuori rossoblù in trasferta: tutti a Frosinone 

«Soffiateci dietro», è ormai il nuovo mantra per i tifosi rossoblù. Le parole di Ranieri quasi come una missione e una promessa da mantenere.

Il popolo rossoblù, che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio sia in casa, con lo stadio quasi sempre al completo, che in trasferta, dove persino attraverso la tv si percepisce chiaro e forte il coro rossoblù sovrastare quello avversario. E sarà così anche a Frosinone: in tanti partiranno dall'Isola macinando chilometri a bordo di navi, aerei, treni e auto, molti altri ancora arriveranno direttamente dalla penisola.

Tutti allo Stirpe

C’è Marco Cenni, 58 anni, di La Maddalena, un abbonato capace di scendere fino a Cagliari ogni due domeniche pur di sostenere e incoraggiare la sua squadra del cuore. Non solo alla Domus, perchè Cenni si prenderà un aereo da Olbia per Fiumicino e poi il treno per Frosinone pur di non mancare allo Stirpe. «Credo in Ranieri e nella salvezza», sottolinea, «e se anche il Frosinone ora sta vivendo un momento difficile, mi accontenterei anche di un punto», commenta il supertifoso.

Ci sarà poi l’immancabile Milena Masala, una delle più note sostenitrici, inconfondibile con i suoi capelli rossoblù: partenza da Cagliari per Roma e poi dritta in taxi allo stadio, pernottamento a Frosinone e ripartenza alle 6.30 del mattino di lunedì: «Questo e altro per il mio Cagliari».

Non mancheranno poi gli Sconvolts, perché “Il Cagliari è tutto per noi”, così come per i supporter che vivono lontani dall’isola. Presente anche il Cagliari Club Marche che conta circa sessanta soci, di cui una buona percentuale marchigiani doc innamorati dei colori rossoblù dai tempi dello scudetto. «Noi ci sposteremo in auto», spiega il presidente Pietro Fenu, 52 anni, medico veterinario, «mi aspetto un risultato positivo o quanto meno di poter uscire dallo stadio a testa alta con la consapevolezza che la squadra ha dato tutto, perché mantenere la categoria è troppo importante».

A loro si unirà anche Raffaele Pastore, presidente del Cagliari Club San Severo di Foggia: «Noi saremo in cinque, altri due tesserati partiranno invece da Brindisi e ci incontreremo tutti allo stadio». Con la segreta speranza che i sacrifici vengano ripagati da un successo, bello come quello della gara d’andata.

