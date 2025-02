Cuori e fiori rossi nelle vie dello shopping 

La città si veste di cuori. Le vie dello shopping si preparano a San Valentino e lo fanno con un arredo a tema per accompagnare i clienti negli acquisti. In via Porcu l’idea è delle donne del centro commerciale naturale che hanno sistemato cuori rossi e fiori nei pali della luce e nei cartelli che si trovano nella via.

«Volevamo dare l’atmosfera della festa», dice Mary Porta del negozio di articoli da regalo L’Elfo, «ed è stato anche divertente perché abbiamo realizzato tutto con le nostre mani, dando libero sfogo al nostro ingegno».

Ed è solo l’inizio di quello che si preannuncia come un periodo ricco di iniziative. «Ci stiamo preparando per la primavera» aggiunge Porta, «ci saranno tante cose per coinvolgere e invogliare le persone a fare shopping in centro».

Arriva San Valentino anche nelle vetrine a tema dei commercianti di via La Marmora.«Abbiamo deciso di dare anche noi l’aria di festa» spiega Sarah Paolucci, di Spazio Furighedda, «c’è chi ha messo i palloncini rossi, chi i cuori. Anche se non siamo proprio una via centrale, qui ultimamente hanno aperto diversi negozi e attività». E così dopo Natale anche la festa degli innamorati diventa l’occasione per rendere le vetrine più belle.

RIPRODUZIONE RISERVATA