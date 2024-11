Cuore Verona Roma a picco 

Verona 3

H. Verona (4-2-3-1) : Montipò, Daniliuc (41’ st Faraoni), Magnani, Coppola, Bradaric, Serdar (41'st Dani Silva), Duda, Kastanos (17’ st Harroui), Suslov (31’ st Livramento), Lazovic, Tengstedt (17'st Mosquera). In panchina Perilli, Magro, Lambourde, Sarr, Okou, Sishuba, Ajayi, Cisse, Corradi, Ghilardi. Allenatore Zanetti.

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini, N'Dicka, Angelino, Celik, Le Fee (21’ st Cristante), Konè (36’ st Paredes), Zalewski (21’ st El Shaarawy), Soulè (21’ st Dybala), Pellegrini, Dovbyk (28’ st Baldanzi). In panchina Marin, Ryan, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Dahl, Pisilli, Sangarè. Allenatore Juric.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Reti: pt 13’ Tengstedt, 28’ Soulè, 34’ Magnani; st 7’ Dovbyk, 43’ Harroui.

Note: espulso Livramento al 49’ st; ammoniti Suslov, Konè, Magnani, Zanetti.

Verona. Due certezze dal clamoroso flop della Roma a Verona: i gialloblù interrompono il loro momento nerissimo (tre sconfitte di fila) con una vittoria in volata e - seconda certezza - la Roma mette in mostra una difesa imbarazzante. E Juric, chiamato dalla proprietà dopo l’esonero di De Rossi per traghettare i giallorossi in Champions, torna in discussione. La squadra di Zanetti va in vantaggio con Tengstedt che dopo 13 minuti sfrutta il regalo di Zalewski. Il pareggio di Soulè (preferito a Dybala) arriva poco prima della mezzora. Sei minuti dopo, il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Magnani.

Il secondo tempo

Nella ripresa al 7’ arriva il pari dell’attaccante più prolifico dei giallorossi, Dovbyk. Quindi, a due minuti dal novantesimo, la gaffe difensiva di N’Dicka e il gol decisivo di Harroui che sfrutta un assist di Livramento. La Roma contesta l’arbitraggio di Marcenaro: a suo dire il gol di Magnani era da annullare, vibranti le proteste di Juric nel dopo gara.

