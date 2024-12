Cuore Toro, l’Udinese raggiunta da Adams e Ricci 

Udinese 2

Torino 2

Udinese (4-3-1-2) : Sava; Kabasele, Bijol, Tourè (26' st Abankwah); Ehizibue, Lovric (26' st Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura (26' st Kamara); Thauvin (34' st Sanchez), Lucca. In panchina Piana, Padelli, Payero, Palma, Iker Bravo, Brenner, Ebosse, Rui Modesto, Pizarro. Allenatore Runjaic.

Torino (3-5-2) : Milinkovic Savic; Coco, Maripan, Vojvoda; Pedersen (1' st Lazaro), Gineitis (1' st Ilic), Ricci, Vlasic (37' st Linetty), Sosa (37' st Dembelè); Adams, Karamoh (45' st Sanabria). In panchina Paleari, Donnarumma, Mașina, Tameze, Balcot, Njie, Raballo. Allenatore Vanoli.

Arbitro : Fourneau di Roma.

Reti : nel pt 41' Tourè; nel st 5' Lucca, 8' Adams, 19' Ricci.

Note : angoli 4 a 3 per l'Udinese; recupero: 3' e 4'; ammonito Abankwah dell’Udinese per gioco falloso; spettatori 23.082.

Udine. L’Udinese è bella per poco meno di un’ora e capitalizza la sua supremazia con i gol di Touré e Lucca, ma la reazione granata è veemente e si concretizza nella rete segnata da Touré che dimezza lo svantaggio e in quella di Ricci che vale il pareggio. In curva i tifosi ricordano, con uno striscione, il cuore granata del giornalista sportivo Gian Paolo Ormezzano, scomparso due giorni fa.

