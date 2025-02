Cuore Roma Pareggio prezioso a casa del Porto 

Porto 1

Roma 1

Porto (3-5-2) : Diogo Costa, Otavio (30' st Namaso), Perez, Djalo; Joao Mario, Moura (40' st Zaidu), Varela (18' st Pepe), Eustaquio, Borges, Mora (18' Vieira) Aghehowa (40' st Gul). In panchina Cláudio Ramos; Marcano; William Gomes; Fábio; Vasco Sousa; André Franco; Zé Pedro. All. Anselmi.

Roma (3-5-2) : Svilar, Mancini, Celilk, Ndicka; Saelemaekers (1'st El Shaarawy) , Koné (1' st Pisilli), Cristante, Pellegrini (22' st Soulè), Angelino, Dybala (39' pt Baldanzi), Dovbyk (30' st Paredes). In panchina De Marzi; Gollini; Abdulhamid; Shomurodov; Hummels; Nelsson; Sangare. All. Ranieri.

Arbitro : Stieler (Ger).

Reti : 50' pt Celik, 22' st Moura.

Note : rec. 6' e 5'; angoli: 6-4 per la Roma. Espulso Cristante, ammoniti Pellegrini, Varela, Celik, Konè, Cristante, Otavio, Francisco Moura, Saelemaekers.

Una Roma tutta grinta e concretezza pareggia al Do Dragao di Porto. I giallorossi vanno in vantaggio alla fine del primo tempo con Celik, pochi minuti dopo aver perso per infortunio Dybala sostituito da Baldanzi, principale protagonista nell'azione del primo gol. Nella ripresa la squadra di Ranieri si fa raggiungere dal gol di Franciso Moura chiudendo in dieci per l'espulsione di Cristante. Per la qualificazione tutto è rimandato al ritorno tra una settimana esatta all'Olimpico. Buon avvio dei giallorossi con Dovbyk e Konè subito pericolosi. La squadra di Ranieri controlla il gioco e proprio mentre il primo tempo sembra avviato a chiudersi a reti bianche arriva il vantaggio della Roma con Celik: Baldanzi ruba palla a centrocampo, cross basso da destra per Dovbyk, anticipato, ma sulla palla vagante il turco di prima batte Diogo Costa col destro.

La ripresa

Pisilli al posto di Konè ammonito e di El Shaarawy per Saelemaekers anche lui punito da un cartellino giallo. Pochi secondi e il Porto rischia subito di pareggiare. Aghehowa aggiusta per Mora, che lancia Moura nello spazio, Svilar però copre bene. La Roma risponde ma al 67’ arriva il pari del Porto con Moura, che dal limite di destro trova la deviazione decisiva di Baldanzi. Subito dopo la Roma perde Cristante: già ammonito, il centrocampista allarga ingenuamente il braccio e lascia la sua squadra in inferiorità numerica: due cartellini presi in nemmeno 10 minuti. Da qui in poi per i giallorossi la partita si fa dura. Gli uomini di Ranieri rischiano più volte il gol dl 2-1 ma resistono fino alla fine portandosi a Roma un pari d'oro in attesa del ritorno tra le mura amiche dell'Olimpico.

