Cuore Napoli Batte il Genoa e resta in alto 

Napoli 2

Genoa 1

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera (5' st Spinazzola); Anguissa, Lobotka (43' pt Gilmour), McTominay; Politano (5' st De Bruyne), Hojlund (37' st Lucca), Neres (37' st Gutierrez). In panchina Meret, Ferrante, Mazzocchi, Marianucci, Elmas, Vergara, Lang, Ambrosino. All. Conte.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (31' st Carboni), Vasquez, Marcandlli (1' st Otoa), Norton-Cuffy; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskkyi (16' st Thorsby), Vitinha (31' st Colombo); Ekhator (16' st Ekuban). In panchina Siegrist, Sommariva, Martin, Cuenca, Gronbaek, Onana, Fini, Venturino. All. Vieira.

Arbitro: La Penna di Roma.

Reti: nel pt 33' Ekhator; nel st 12' Anguissa, 29' Hojlund.

Note: angoli 6-5 per il Napoli. Recupero: 2' e 4'. Ammoniti: Marcandalli, Neres, Otoa, Malinovskyi.

Il Napoli gioca solo nel secondo tempo ma alla fine la spunta sul Genoa che aveva chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco e così difende il primato in classifica. La partita è difficile, l'avversario motivato e gli azzurri per metà gara sono del tutto svagati, senza forze e concentrazione. Nell'intervallo, evidentemente, l'allenatore deve aver fatto sentire la sua voce e le cose si aggiustano.

Il Napoli è molle e senza idee e affronta una squadra piena di energie, vigorosa, evidentemente desiderosa di riscattare le ultime deludenti prestazioni e di salvare la panchina di Vieira. Politano e Neres sono bloccati in partenza da marcature strette e sistematicamente raddoppiate, mentre Hojlund a centro area è costantemente asfissiato da Marcandalli e Vasquez che a turno di incaricano della sua marcatura. Il Genoa quando può si affaccia anche nella metà campo e nell'area di rigore avversaria ed è proprio in una di queste circostanze, al 33' che Norton-Cuffy brucia sullo scatto Olivera sulla destra e sul rasoterra si avventa Ekhator che anticipa Beukema e con un colpo di tacco manda il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic.

La ripresa

Conte manda in campo De Bruyne e Spinazzola e in campo sembra esserci un'altra squadra. Il Napoli spinge e il pareggio arriva al 12'. Su un traversone di Spinazzola si avventa Vasquez che alza un pallonetto, interviene Anguissa che insacca con un colpo di testa. Il Napoli si riversa all'attacco in cerca del sorpasso. Segna Hojlund ma il gol viene annullato per fuorigioco, Di Lorenzo centra il palo con un colpo di testa, ma al 29' arriva il gol del 2-1: un rasoterra di Anguissa viene respinto da Leali e sulla ribattuta Hojlund insacca. Il Genoa prova a rispondere ma è ancora il Napoli, nei minuti finali, a sfiorare la marcatura con Lucca.

