Serie D.
15 dicembre 2025 alle 00:37

Cuore Monastir A Nocera pareggia al 4' di recupero 

Nocerina 2

Monastir 2

Nocerina (3-4-1-2): Wodzicki; Lupi, Morales, Tazza; Kernezo, Nunes (48’ st Guifo), Aliperta (17’ st Sorgente), De Crescenzo (21’ st De Luca); Giannone (23’ st Morrone); Felleca (43’ st Konaté), Simeri. In panchina Sorrentino, Russo, Maiorano, Opoola. Allenatore Fabiano.

Monastir (4-3-3): Fusco; Pinna, Jah, Porru, Piseddu; Piro, M. Conti (26’ st Cortinovis), Corcione; Leone, Aloia, Pisano. In panchina Mereu, Piras, Ferraro, Bellino, B. Conti, Tuveri, Collu. Allenatore Angheleddu.

Arbitro: Vincenzi di Bologna.

Reti: 27’ pt Nunes, 37’ pt Piro, 41’ st Simeri, 49’ st Corcione.

Note: ammoniti Simeri, Pinna, Piseddu, Corcione, De Luca. Recupero 2’ pt – 7’ st.

Nocera Inferiore. Allo stadio San Francesco d’Assisi tanti gol e spettacolo nella sfida tra Nocerina e Monastir. Con una prova di grande carattere i biancoblù conquistano un punto in rimonta grazie ad un gol di Corcione allo scadere. Alla vigilia del match erano arrivate le dimissioni del direttore generale Lucas Massa che rimarrà comunque in società sino a fine stagione.

È positivo l’approccio alla gara dei campidanesi: all’8’ il diagonale di Leone termina a lato. Al 10’ Wodzicki salva sulla linea una deviazione di Porru. Il Monastir è solido ma al 27’ la Nocerina passa: il neoacquisto Gabriel Nunes insacca con un gran tiro da fuori. Il Monastir reagisce e dopo dieci minuti trova il pari con Piro che dall’area piccola devia in rete un pallone servito da Jah. Nel recupero Fusco salva su Nunes e Simeri.

La ripresa

Al 50’ Pisano calcia, Wodzicki respinge poi Leone manda alto. Dopo 2 minuti Jah devia sulla traversa un cross di Giannone. Al 65’ il Monastir recrimina per un gol annullato per fuorigioco ad Aloia che aveva deviato in porta un tiro di Leone. All’86’ i padroni di casa tornano in vantaggio con Simeri che riceve un cross dalla destra e tocca in rete. Nel recupero i campidanesi trovano il meritato pareggio: al 49’ Leone va via sul fondo, la difesa campana respinge corto e al secondo tentativo la sforbiciata di Corcione è vincente. Il Monastir porta così a casa il primo punto utile conquistato oltremare in questo campionato.

