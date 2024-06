Cuore Italia, dall’inferno al paradiso 

Italia 1

Croazia 1

Italia (4-2-3-1) : Donnarumma 7, Darmian 5,5 (36' st Zaccagni 7), Bastoni 6, Calafiori 7, Di Lorenzo 5, Barella 5, Jorginho 5,5 (36' st Fagioli 6), Pellegrini 5 (1' st Frattesi 6), Dimarco 5,5 (12' st Chiesa 6), Retegui 5,5, Raspadori 5,5 (30' st Scamacca 6). In panchina Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Mancini, Bellanova, Cambiaso, Folorunsho, Cristante, El Shaarawy. All. Spalletti 5,5.

Croazia (4-3-3) : Livakovic 6, Stanisic 6, Sutalo 6, Pongracic 6,5, Gvardiol 6,5, Kovacic 6,5 (25' st Ivanusec sv), Modric 7 (35' st Majer 6), Mario Pasalic 6(1' st Budimir 6), Brozovic 6,5, Sucic 6 (25' st Perisic sv), Kramaric 6 (45' st Juranovic sv). In panchina Labrovic, Sosa, Ivusic, Vida, Erlic, Petkovic, Baturina, Marco Pasalic, Pongracic, Pjaca. All. Dalic 6,5.

Arbitro : Danny Makkelie 6 (Olanda).

Reti : nel st 10' Modric, 53' Zaccagni.

Note : angoli 10 a 3 per l'Italia. Recupero: 1' e 8'. Ammoniti: Susic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisi, Brozovic, Calafiori, Spalletti.

Un'Italia generosa e illogica si salva all'ultimo secondo grazie alla prodezza di Zaccagni. Il laziale pareggia al minuto 98' il gol di Modric e porta gli azzurri agli ottavi a Berlino dove affronteranno la Svizzera, per la disperazione della Croazia eliminata. Dopo un primo tempo ben giocato, la squadra di Spalletti nella ripresa va sotto con la prodezza dell'asso del Real Madrid, un minuto dopo che Donnarumma gli aveva parato un rigore. Ma quando tutto sembrava perso, con l'Italia condannata ad attendere per il suo destino, l'emozione della rete di Zaccagni - un destro sul palo opposto che ricorda il gol di Del Piero nel 2006, anche quello per mandare l'Italia a Berlino - che manda in estasi gli italiani di Lipsia e di un Paese intero. E la Croazia che passa in un attimo dalla gioia della qualificazione a salutare l'Europeo.

In campo

Chiesa e Scamacca in panchina, dentro Raspadori e Retegui. Nella Croazia Brozovic è in campo con Modric e Kovacic. La Croazia si rende pericolosa dopo solo 5 minuti con una conclusione da fuori area di Sucic parata alla grande da Donnarumma. Gli azzurri ci provano con un paio di incursioni sulle fasce ma è la Croazia a sfiorare l'1-0 mentre si infiamma il duello a centrocampo tra Barella e Modric. L’Italia prende coraggio e crea la prima vera occasione al 20’: bel pallone di Calafiori sul secondo palo, salta Retegui che colpisce di testa, palla in angolo. E mentre cala la sera arriva la buona notizia del vantaggio della Spagna sull'Albania gli azzurri si fanno sempre più belli: solo una prodezza ancora di Livakovic sul colpo di testa di Bastoni salva la Croazia dal possibile 1-0. Il match si fa avvincente con continui cambi di fronte, ma il risultato non cambia.

La ripresa

Si ricomincia con un cambio per parte, Spalletti sostituisce Pellegrini con Frattesi, per la Croazia esce Pasalic, entra Budimir. All’8’ in un’azione concitata Frattesi la tocca di mano, grazie al Var l'arbitro fischia il rigore che Donnarumma para da campione a Modric. Ma la Croazia va in vantaggio lo stesso: l'azione prosegue, cross da destra a centro area dove Budimir tocca con la punta, altro miracolo di Donnarumma, ma stavolta c'è proprio Modrić a ribadire in rete da pochi passi. Spalletti mette dentro Chiesa per Dimarco, ci provano Darmian, Chiesa e Retegui. Il gol non arriva per gli azzurri e il ct rilancia Scamacca per Raspadori. La Croazia rinuncia a Modfric per Majer e Spalletti tenta il tutto per tutto: Escono Jorginho e Darmian, entrano Fagioli e Zaccagni. Nella bolgia, è un assedio azzurro. E quando ormai sembra finita per l'Italia ecco il gol impossibile targato Zaccagni e l'Italia la pareggia all'ultimo secondo. Calafiori chiede il triangolo a Frattesi in zona centrale e dalla trequarti serve sulla sinistra il laziale, fantastica la parabola del numero 20 azzurro che sceglie il giorno giusto per siglare il primo gol in Nazionale. Pareggio e apoteosi azzurra a Lipsia e in tutto il mondo tricolore.

RIPRODUZIONE RISERVATA