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25 ottobre 2026 alle 00:28

Cuore, grinta e Balerdi: la Roma risorge due volte a Napoli 

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Napoli 3

Roma 3

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo (34’ st Spinazzola), Marín, Badiashile (6’ st Beukema), Olivera; Anguissa, De Bruyne (34’ st Lobotka), McTominay; Politano (21’ st Giovane), Hojlund, Lang (34’ st Vergara). Allenatore Allegri.

Roma (3-5-2) : Gollini; Mancini (28’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso (13’ st Balerdi); Rensch (13’ st Molina), de Roon, Cristante, Pisilli (13’ st Castro), Wesley; Soulé, Malen (38’ Mora). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : nel primo tempo, 27’ Anguis-

sa; nella ripresa 2’, 37’ McTomi-

nay, 24’ Soulé, 29’, 43’ Balerdi.

Note : espulso Allegri al 45’ st per proteste. Ammoniti Marín, Cristante, Rensch, Balerdi, de Roon. Recupero 1’ pt-6’ st.

Napoli. Una partita spettacolare a Napoli e ricca di colpi di scena, dove la Roma riesce a strappare il 3-3 nel finale grazie al grande impatto dalla panchina di Balerdi (autore di due gol). Partenopei avanti al 27’ con Anguissa in rovesciata. Raddoppia poi al 2’ della ripresa McTominay di testa. La Roma accorcia al 24’ con un diagonale di Soulé e trova il pari al 29’ con Balerdi. Finale pirotecnico. Il Napoli torna in vantaggio al 37’ con la doppietta di McTominay, ma al 43’ la Roma completa la rimonta: Balerdi firma la sua doppietta con un incornata per il definitivo 3-3.

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