Cuore e culurgionis, cardiologi stregati dai cibi di lunga vita 

Il pensiero corre già al 2025 per la terza edizione del Next Generation Cardiologist. Il convegno di cardiologia appena concluso si è rivelato un successo sia per il valore scientifico sia in termini di partecipazione e permanenza in Ogliastra. All’hotel Orlando si sono alternati in cattedra per tre giorni ottanta luminari di fronte a una platea di più di duecento medici. Scienza e accoglienza hanno fatto rima per l’iniziativa voluta da Carlo Balloi direttore del dipartimento area medica Asl Cagliari. Pienone nelle strutture ricettive di tutto circondario. «Molti medici non erano mai stati in Ogliastra e hanno deciso di prolungare la loro permanenza per visitare le nostre spiagge e montagne – spiega Balloi – anche il cibo ha fatto la sua parte, abbiamo utilizzato prodotti ogliastrini. Apprezzatissimi vino, formaggi, culurgionis e prosciutto. Il convegno è stato foriero di novità importati dal mondo della cardiologia. All’aspetto scientifico abbiamo affiancato le nostre eccellenze e regalato un libro della Fondazione di Sardegna sui nostri costumi». Tra i temi trattati l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in cardiologia, l’importanza di mantenere il colesterolo ldl basso in pazienti ad alto rischio, il miglioramento della qualità della vita nel paziente, prevenzione e stili di vita. Balloi è già al lavoro per l’organizzazione del convegno del prossimo anno, stessa formula e probabilmente stesso posto.

