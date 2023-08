Cuore e batticuore Per Barella sarà una partita speciale 

Per Nicolò Barella Cagliari è e sempre sarà casa. Questa sera spunterà dagli spogliatoi della Domus di nerazzurro vestito, i colori che gli hanno regalato le luci della ribalta, i trofei, trasformandolo da giovane promessa a uno dei centrocampisti più intriganti del calcio europeo. Ma ancora una volta giocare contro il “suo” Cagliari sarà un tuffo al cuore.

C'era una volta

I primi calci alla Scuola fondata da Gigi Riva, poi lo sbarco nelle giovanili del Cagliari. Il ragazzino cresce sotto lo sguardo dei “grandi”, soprattutto capitan Conti. Che ne benedice l'esordio in prima squadra in una fredda serata al Tardini, il 14 gennaio del 2015, con Gianfranco Zola, non uno qualunque, in panchina. La storia di Barella inizia lì, con 90 minuti e un cartellino giallo, perché il ragazzino, a 18 anni ancora da compiere, non ha paura di niente e di nessuno. Arriverà poi l'esordio in campionato, la crescita costante, le esaltazioni e il pane duro, leggasi il prestito al Como. Quando Barella torna a casa, il presidente Giulini quasi lo impone a Rastelli e Nicolò non esce più. Il ragazzino che non teme niente e nessuno si carica il Cagliari sulle spalle, diventando il capitano più giovane nella storia rossoblù. Guadagnandosi la chiamata di Mancini in Nazionale e conquistando il cuore dell'Inter, l'amore di casa Barella da sempre. Che diventa realtà nell'estate del 2019 e l'affare lo fanno tutti. Lo fa il Cagliari, che intasca tra fissi e bonus vari quasi 50 milioni, lo fa l'Inter, che si porta a casa quello che, oggi, è indiscutibilmente, il miglior centrocampista d'Italia. E lo fa Barella, che in nerazzurro esplode definitivamente.

Il collezionista

Cagliari è casa, Milano l'apoteosi. Nicolò conquista un pubblico di bocca buona come quello di San Siro e vince, tantissimo: con i nerazzurri, portando nella sua bacheca personale uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, e con la Nazionale, issandosi sul tetto d'Europa nel 2021, come era riuscito solo un'altra volta ai colori azzurri, nel 1968, con Gigi Riva. Guarda un po'.

Derby del cuore

Dici Cagliari e a Barella il cuore batte più forte. Qui c'è tutto e sarà ancora un'emozione infinita. Anche se le emozioni non lo fermeranno certo. Sardegna Arena o Domus, Nicolò vince sempre. Fin dalla prima volta, il primo settembre del 2019, l'ingresso in campo nella ripresa per accompagnare i nerazzurri al successo 2-1. Un anno dopo, il 13 dicembre, l'Inter passa 3-1 e lui, Nicolò, segna l'1-1 e regala l'assist per il sorpasso, quasi tra le lacrime. Nulla rispetto all'ultima volta, il 15 maggio 2022, quando alla penultima giornata gioca col cuore in gola: la sua Inter vince e quasi condanna il Cagliari, che poi, una settimana dopo, completerà l'opera mandandosi in B col suicidio perfetto di Venezia. Oggi Barella torna da avversario, con tutta una stagione ancora da scrivere. Sarà ancora batticuore, contro il Cagliari e la sua gente. Per 90 minuti sarà avversario, ma nemico no, nemico mai.

