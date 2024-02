Cuore Cagliari, Luvumbo è l’eroe  

Cagliari 1

Napoli 1

Cagliari (4-4-1-1) : Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello (31' st Oristanio); Jankto (16' st Zappa), Makoumbou, Deiola, Luvumbo; Gaetano (16' st Viola); Lapadula (16' st Pavoletti, 31' st Petagna). In panchina Radunovic, Aresti, Di Pardo, Prati, Azzi, Wieteska, Obert. Allenatore Ranieri.

Napoli (4-3-3) : Meret; Mazzocchi (40' st Ostigaard), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (34' st Cajuste); Raspadori (34' st Lindstrom), Osimhen (40' st Simeone), Kvaratshkelia (27' st Politano). In panchina Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traoré, Dendoncker. Allenatore Calzona.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : n el st 21' Osimhen, 51' Luvumbo.

Note : ammoniti Bressan (in panchina), Lapadula, Luvumbo, Nandez, Deiola, Olivera. Spettatori 16.382, incasso 369.442 euro. Angoli 4-3 per il Cagliari. Recupero 4' e 6'.

Non poteva finire male. Il miglior Cagliari dell’anno, cuore e testa, disciplina e carattere, si prende un punto d’oro quando la partita era ai titoli di coda. Punita da Osimhen nell’unica disattenzione del pomeriggio, la squadra rossoblù resta collegata e gioca – finalmente – per salvare la stagione e il morale. Luvumbo fa impazzire la Domus sei minuti oltre il novantesimo, la gente va in delirio per un gol che sa di riscatto dopo aver ingoiato, per tutto l’anno o quasi, troppi bocconi amari.

Ranieri conferma la squadra di Udine, Nandez per Zappa a destra è unica novità. Nel Napoli c’è Osimhen, ma Calzona sceglie – nel tridente – Raspadori e non Politano. Il Cagliari parte bene, la Domus è strapiena e risponde già dai primi minuti. Il duello Nandez-Kvara accende subito la sfida, la squadra di Ranieri non mostra timore dei campioni d’Italia e questo è il primo risultato. Al 16’ il cross di Luvumbo è sfruttato male da Jankto, quattro minuti dopo ancora Cagliari, che mette in agitazione la difesa del Napoli. al 23’ Gaetano innesca Luvumbo, il cross da sinistra non trova pronto Lapadula, che un minuto dopo “appoggia” su Meret. Il Napoli compare al 28’, una rasoiata da venti metri di Raspadori trova pronto Scuffet.

Minuto 32’, punizione di Gaetano da sinistra, Rrahmani di testa infila la sua porta, la Domus viene giù ma dopo un attento controllo sul monitor, l’arbitro Pairetto annulla: fuorigioco, millimentrico, di Lapadula, che quattro minuti dopo viene ammonito. Al 42’ l’incredibile errore di Luvumbo: colpo di testa a porta vuota, palla a lato. Negli ultimi due minuti ancora Cagliari, non sembra vero: Dossena e Lapadula ci provano, c’è sempre Meret,

La ripresa

Il Napoli ha sbagliato tutto, nel primo tempo. Del Cagliari ha capito poco, il resto ce lo ha messo la lucida carica agonistica dei rossoblù. Si ricomincia da Luvumbo-Lapadula, al 5’ il cross dell’angolano per il peruviano è neutralizzato dalla difesa del Napoli. La squadra di Calzona lancia un segnale con Zielinski al 14’, punizione nelle mani di Scuffet. Al 16’ Ranieri si gioca le prime tre carte: Viola (per Gaetano), Zappa (per Jankto) e Pavoletti (Lapadula), cambia poco. Il quasi autogol di Mina (20’) anticipa il vantaggio degli ospiti: Augello riparte a sinistra, nel contrasto ha la meglio Raspadori che dal fondo confeziona un assist perfetto per Osimhen: 0-1, una beffa clamorosa.

Il Cagliari non ci sta, in campo regna il caos, un fuorigioco fischiato in ritardo a Osimhen (che centra due volte il palo, da non credere) scatena il nervosismo. Al 31’ Pavoletti deve uscire dopo uno scontro con Juan Jesus, ecco Petagna, mentre Oristanio sostisuisce Augello. La gara è apertissima, è un Cagliari d’assalto, ma si aprono spazi enormi per il Napoli, che pesca Simeone dalla panchina. Finale per cuori forti: Osimhen spreca, Simeone centra in contropiede le gambe di Scuffet, così come Politano, irritante.

La gente è in piedi, il Cagliari pieno di attaccanti non si rassegna, l’ultimo assalto inizia da un lancio di Dossena valutato malissimo da Juan Jesus, in area sbuca Luvumbo che di destro batte Meret, è il 96’. Giusto così, l’onda lunga del bel pareggio di Udine scuote anche questa partita. Il Cagliari c’è.

