Cuore azzurro, infranto il tabù 

Scrivi Italia-Brasile e leggi una sfida epica, di qualsiasi sport si tratti, e anche la semifinale del mondiale di pallavolo femminile ha regalato un confronto di altissimo livello, vinto dalle azzurre 3-2 (22-25; 25-22; 28-30; 25-22; 15-13) al termine di una partita dai mille risvolti e chiusa al tie break da Paola Egonu. Oggi (alle 14.30 su Rai1 e Dazn) le azzurre di Julio Velasco, contro la Turchia allenata da Daniele Santarelli (che ha battuto 3-1 il Giappone) giocano per il titolo iridato.

Contrattempi

Una prova di squadra, quella dell'Italia, che contro Gabi e compagne non mettono in mostra quanto di buono fatto vedere fino ad ora e dopo una sfida da batticuore, superano il tabù Brasile ai mondiali e allungano la striscia di vittorie consecutive arrivata nella sera di Bangkok a 35 incontri. Le ragazze di Velasco hanno dovuto fare i conti con l'infortunio di Sarah Fahr nel riscaldamento e con il problema fisico ad Alessia Orro nel primo set. Sotto di due set a uno contro un Brasile scatenato, le azzurre hanno saputo reagire nella partita più dura del ciclo Velasco conquistando una vittoria a tratti leggendaria. Come nel 2018 la nazionale femminile proverà a sollevare al cielo un trofeo conquistato 23 anni fa (2002 a Berlino).

La partita

Le azzurre, solide e a tratti incontenibili, hanno saputo trovare le giuste contromisure alla solita Gabi che ha ceduto alle ragazze "speciali" di Velasco. Nel primo set i problemi in ricezione dell'Italia fanno la fortuna di un Brasile che continua a spingere con una Gabi scatenata ed un ritmo al centro quasi perfetto. Velasco più bello deve rinunciare a Orro per una leggera distorsione rimediata calpestando il piede di una compagna. L'Italia inizia a carburare ma perde il primo set (22-25). Nel secondo set si rivede Orro. Nel momento di maggior difficoltà Antropova piazza un pallonetto letale mentre la neoentrata Giovannini insacca un pallone tra muro e rete che ridà respiro all'Italia che conquista il secondo set 25-22. Il terzo set si gioca punto a punto. I set point si susseguono e a mettere a segno quello decisivo è il Brasile, con il 30-28 che riporta le verdeoro avanti 2-1 e costringe l'Italia a non poter più sbagliare. Nonostante una solidità granitica a muro del Brasile, Egonu e colleghe trovano il modo di vincere il quarto parziale 25-22, restando in corsa. Tutto si risolve allora nel tie-break: ad avere la meglio sono le Azzurre sul colpo del 15-13 esploso da Egonu, contro il quale non può nulla la difesa verdeoro.

Non si molla

«Una delle caratteristiche di questa squadra è che non molla mai», le parole del ct Velasco. «Noi non possiamo pensare che andrà tutto bene come l'anno scorso. Dobbiamo pensare che avremo partite difficili. Se avessimo perso non ci sarebbe stato nulla da rimproverare».

«Siamo in finale e finalmente abbiamo battuto il Brasile in un mondiale», esclama la regista di Narbolia. «Sarà una finale difficilissima ma adesso ci godiamo questa vittoria di squadra. Siamo state brave a rimanere, chi la dura la vince. Nessuna di noi ha mollato».

