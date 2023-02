Cuoco ucciso, chiesto l’ergastolo 

«L’imputato serbava rancore nei confronti della vittima. Aveva già commesso un reato efferato e ha ucciso con premeditazione. I fatti sono chiari, confermati anche dalle testimonianze. Per questa ragione appare corretta una richiesta di una condanna all’ergastolo». Non ha dubbi il pubblico ministero Rita Cariello. Francesco Massa, 65 anni, avrebbe ucciso il cuoco Massimiliano Lilliu, 33enne, con brutalità e premeditazione, infliggendoli alcune coltellate come aveva già fatto nel suo primo delitto, quando nel 1997 uccise con un fendete un 19enne.

La requisitoria

Davanti alla Corte d’assise di Cagliari, la sostituta procuratrice che ha coordinato le indagini, dopo il delitto che si è consumato nel luglio 2021, ieri mattina ha discusso per oltre due ore, sollecitando il massimo della pena per l’imputato. Francesco Massa e Massimiliano Lilliu vivevano assieme, in un appartamento di via delle Doline nel quartiere di Is Mirrionis. La pm Cariello ha ricostruito che l’imputato era avrebbe studiato con cura l’omicidio, forse perché convinto che il 30enne frugasse tra i suoi oggetti personali e gliene portasse via alcuni in sua assenza. Un’altra ipotesi, ma non c’è mai stata conferma, è che Massa si lamentasse per i consumi elettrici, tanto da innescare spesso litigi con il coinquilino.

La vittima

Grande tifoso del Cagliari, lavoratore serio e nessun precedente. Nelle parole degli amici e dei colleghi di lavoro è stato tracciato il carattere di Massimiliano Lilliu, descritto da tutti come un ragazzone tranquillo dedito alla sua passione per la cucina. L’imputato, dal canto suo, dopo anni in carcere per un precedente omicidio – sempre secondo l’accusa – avrebbe vissuto facendo l’ambulante. Nel 1997 era già stato condannato a 22 anni di reclusione per un altro delitto: aveva ucciso con una coltellata alla gola a Domusnovas un 19enne perché, a suo dire, andava troppo veloce in auto nelle strade del paese. Il cuoco 33enne, invece, sarebbe stato aggredito di sorpresa, preso alla sprovvista nella sua camera il 5 luglio di due anni fa, e freddato con tredici coltellate che non gli hanno lasciato scampo.