Cuoco ucciso, chiesti 27 anni di carcere 

«Prima gli ha dato una coltellata, poi è andato via in auto. Dunque è tornato e ha infierito con una zappa, poi l’ha investito con l’auto e, infine, lo ha finito con un grosso sasso. Non è un delitto d’impeto: Angelo Brancasi è andato con l’intenzione di uccidere e, come ha confessato, è rimasto lì sino a quando Alessio Madeddu non ha esalato l’ultimo respiro». Una ricostruzione che per la pm Rita Cariello si traduce in una condanna a 27 anni di carcere per il panettiere 45enne di Sant’Anna Arresi, ma solamente per l’immediata confessione fatta subito dopo l’arresto e per il comportamento processuale: ha accettato di fare entrare l’intero fascicolo d’accusa nel processo, azzerando il dibattimento.

La figlia in lacrime

Seduta negli ultimi banchi della Corte d’assise di Cagliari, Alessia Madeddu, la figlia del cuoco ucciso a fine ottobre 2021 è uscita dall’aula in lacrime solo quando la pm Cariello ha raccontato com’è stato ucciso il padre, soffermandosi su ogni violenza inflitta allo chef 52enne, diventato famoso dopo la trasmissione tv dello chef Alessandro Borghese, "Quattro Ristoranti". La sostituta procuratrice che ha condotto le indagini dei carabinieri nella sua requisitoria di ieri ha fatto capire che, a suo avviso, sussistono tutte e quattro le aggravanti contestate: la premeditazione, la minorata difesa, i motivi futili e abietti, così come la crudeltà. Alla Corte presieduta dalla giudice Lucia Perra (a latere Alessandra Angioni) gli avvocati di parte civile Gianfranco Trullu, Dario Sarigu, Gian Nicola Dessì e Doriana Perra hanno chiesto, invece, di non concedere le attenuanti generiche che scongiurerebbero il massimo della pena all’imputato.

Il delitto

Alessio Madeddu era stato trovato senza vita, in un bagno di sangue, davanti al suo ristorante di Porto Budello, a Teulada. All’origine del delitto ci sarebbe stata una presunta relazione extraconiugale tra lo chef e una dipendente, moglie dell’imputato difeso dall’avvocato Giovanni Fara. Angelo Brancasi ha sempre ripetuto di essere andato dalla vittima solo per un chiarimento, quando la moglie gli aveva confessato il tradimento. La furia assassina – aveva confessato ai carabinieri – sarebbe esplosa quando lo chef averebbe fatto delle battute sfottendolo. Una ricostruzione a cui non crede la pm Cariello: «Sapeva già del tradimento: è andato per uccidere». L’8 febbraio la parola passerà alla difesa.

