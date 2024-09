Cuoco massacrato, tre in cella 

Per mesi la città di Olbia è rimasta sgomenta dopo l’aggressione subita da un uomo di 69 anni originario dell’Argentina ma residente da anni in città, nella sua casa in via Marche. Dopo sei mesi di indagini, ieri è arrivata la svolta: il gip del Tribunale di Tempio ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, accusate di tentato omicidio. Sono così finiti a Bancali Michael Brundu, di 23 anni, Alex Russu, 21enne e Giuliano Petta di 53 anni, tutti di Olbia.

Il pestaggio

Il 5 febbraio scorso, quando gli uomini del Comando locale sono entrati nell’appartamento al piano terra di via Marche 25 si sono trovati davanti una scena agghiacciante: tracce di sangue ovunque e nella camera da letto, semi incosciente, c’era un uomo, Miguel Angel Paez, 69enne nato a Buenos Aires. Indosso solo una t-shirt bianca intrisa di sangue; sul volto ecchimosi, tagli, lesioni e ferite alle braccia e sul torace. Paez agonizzante venne portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo Il. Qui si scoprì che l’aggressione risaliva a due giorni prima e che l’uomo era stato abbandonato a se stesso, finché non è stato ritrovato da un altro inquilino dell’appartamento, Mario Budroni e da due conoscenti del 69enne. Si pensò subito ad un’aggressione a scopo di rapina, ma qualcosa nel racconto di Budroni non convinse gli investigatori. Miguel Angel Paez il 29 gennaio, ossia pochi giorni prima di essere ritrovato in fin di vita, aveva denunciato di essere stato rapinato a mano armata dentro casa. A derubarlo di duemila euro sarebbe stato, secondo Paez, Michael Brundu con l’aiuto di altri. E sempre nello stesso periodo l’argentino aveva raccontato di aver subito un altro furto in casa.

Le immagini

Sono state le immagini delle telecamere a rivelare un’altra verità, diversa da quella raccontata da Mario Budroni: l’uomo è stato infatti ripreso mentre entra nella casa di via Marche la sera del 3 febbraio, dopo che l’aggressione a Paez era già avvenuta. Ma chiamerà le forze dell’ordine solo il 5 febbraio, 48 ore dopo il pestaggio. A dirgli di essere stato aggredito da cinque persone e chiedergli di non avvisare i carabinieri sarebbe stato, secondo Budroni, proprio l’anziano sudamericano. A portare gli investigatori ai tre arrestati sono state le immagini di sorveglianza, i tabulati e le intercettazioni telefoniche dell’utenza di Michael Brundu. Intercettato mentre parla con una donna mesi dopo il fatto, Brundu afferma: «L’ho picchiato, prima gli ho rotto il naso e la mandibola, poi ho preso il coltello e gli ho fatto tre ferite nel braccio». Parla di un debito di 700 euro che Paez avrebbe avuto nei suoi confronti. I tre sarebbero arrivati nella casa di via Marche all’ora di pranzo del 3 febbraio a bordo di una Ford Ka Bianca e avrebbero compiuto l’aggressione, derubando Miguel Angel Paez del portafoglio. L’anziano si trova ancora ricoverato per gli esiti un’emorragia celebrale.

