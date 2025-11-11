Cuoco massacrato, delitto in quattro atti 

Parte con un no secco alla perizia psichiatrica il processo per il brutale pestaggio costato la vita all’argentino Miguel Nagel Paez. Sono accusati di omicidio volontario tre giovani di Olbia, Michael Brundu, Alex Russo e Giuliano Petta, comparsi davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari ieri mattina nella prima udienza del processo. Paez, 69 anni, una esistenza tormentata, stando alle durissime contestazioni della pm Noemi Mancini, il tre febbraio dell’anno scorso venne aggredito all’interno della sua abitazione di via Marche. Le gravissime ferite causate da una pioggia di pugni sul volto e su tutto il corpo causarono il decesso dell’argentino dopo dieci mesi di agonia nell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La Corte d’Assise ha rigettato la richiesta di perizia psichiatrica presentata dai difensori di Giuliano Petta. La posizione più pesante sembra essere quella di Brundu, che avrebbe colpito la vittima anche con un oggetto contundente al volto. I Carabinieri hanno indicato alla pm quattro distinti episodi, che vedrebbero presente Brundu, mentre Russo, sempre stando alle indagini, avrebbe fatto da palo e Petta non avrebbe partecipato a tutte le fasi delle aggressioni. Il primo atto sarebbe una brutale rapina ai danni di Paez, messa a segno a fine gennaio dello scorso anno da Brundu (che a quanto pare avrebbe convissuto con la vittima) e da altri giovani non identificati. I tre imputati, difesi dagli avvocati Adriano Catte, Maria Eleonora Bianco, Cristina e Abele Cherchi, hanno sempre respinto le accuse. Brundu e Petta sono in carcere, Russo ai domiciliari. Il processo riprende il 25 novembre.

