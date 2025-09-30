Cuoco annegato, dubbi e misteri 

Mistero al porto di Civitavecchia: il corpo di Diego Putzu è stato trasferito a Roma e resta ancora sotto sequestro. Il magistrato vuole chiarezza e oggi, alle 15.30, ha fissato un appuntamento in cui deciderà se far effettuate o meno l’autopsia

Le domande

A 4 giorni dallla morte di Diego Putzu, il cuoco di Calasetta di 50 anni annegato nelle acque del porto di Civitavecchia, il dolore della famiglia resta sospeso, come la verità. «In effetti, ci sarebbero alcuni dettagli poco chiari - ha detto il sindaco Antonello Puggioni che in questi giorni non ha fatto mancare la sua vicinanza alla famiglia Potzu - credo che la mancanza di una dinamica chiara abbia spinto gli inquirenti a muoversi con cautela». Il primo dato che solleva interrogativi è proprio la tempistica della scoperta del corpo: nessuno, tra le persone presenti a bordo della barca dove Diego lavorava come cuoco, ha dato l’allarme per la sua assenza. Il fatto che ancora non sia stata restituita la salma, non fa altro che accentuare i dubbi. «La famiglia non vede l’ora di riportare a casa il proprio caro - ha detto Puggioni - ma la Procura non ha ancora dato il via libera. Domani, dopo le 15.30, potremmo saperne di più e si potrà partire per organizzare il rientro della salma in paese».

L’attesa

Occorre anche chiarire perché alcuni effetti personali di Putzu fossero già in barca quando è annegato. Era solo? Ha avuto un malore? Perché nessuno ha dato l’allarme per il mancato rientro in barca. Al momento l’ipotesi di reato ufficialmente aperta è quella per omicidio colposo e l’unico indagato sarebbe comandante dell’imbarcazione. Si mormora, ma non conferme ufficiali, di una passerella non a norma, troppo distante dalla banchina, che avrebbe potuto essere concausa dell’incidente. Ma nell’attesa delle decisioni del magistrato le domande si moltiplicano. L’ipotesi di un malore accidentale resta sul tavolo, ma le certezze sono ancora poche. Un’attesa dolorosa per i familiari, che chiedono di poter riportare a casa il loro caro. «L’intera comunità calasettana è vicina al loro dolore – conclude il sindaco Antonello Puggioni – tutti si augurano che sia fatta la massima chiarezza e aspettano il ritorno di Diego per tributargli un ultimo saluto».

