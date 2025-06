Cuoco agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia 

Ai domiciliari per stalking: Carlo Manunta, cuoco 43enne di Sanluri, per anni avrebbe tormentato l’ex compagna. Violenze e minacce in seguito alle quali è arrivato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Sanluri che, supportati dai colleghi delle stazioni di Gesturi e Villasimius, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari. Secondo quanto ricostruito dalle indagini svolte dai militari, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cagliari, l’uomo sarebbe responsabile di continue aggressioni fisiche e vessazioni psicologiche già durante la convivenza con la donna, situazione peggiorata con la fine della relazione. Messaggi e telefonate minacciose avrebbero generato nella vittima un costante stato di ansia e paura, costringendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita e a rifugiarsi nell’abitazione dei genitori. Alla luce degli elementi raccolti dai carabinieri, ritenuti idonei dal Tribunale a sostenere la gravità delle accuse, l’autorità giudiziaria ha applicato la misura restrittiva degli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. ( s. r. )

