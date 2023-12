Cuoco accoltellato dopo una lite 

Almeno una coltellata al collo e una all’addome: ha rischiato di finire in tragedia, intorno alle 21 di ieri, una violenta lite scoppiata fra due persone ad Alghero. Ad avere la peggio è stato un uomo di una sessantina d’anni, di cui non sono state rese note le generalità ma solo il soprannome (“Bruciapadella”), colpito da due o più fendenti, soccorso da un’équipe del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale della cittadina catalana. I medici mantengono il riserbo sulla prognosi ma ieri notte si tendeva ad escludere il pericolo di morte. I carabinieri già ieri notte erano risaliti all’identità del feritore e avevano fermato un sospetto.

L’accoltellamento si sarebbe verificato in via Columbano da dove il ferito, che perdeva molto sangue, è riuscito a trascinarsi fino all’incrocio fra via Carlo Alberto e piazza Sventramento, dov’è stato soccorso. (c. f.)

