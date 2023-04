Cuochi, sarti e idraulici: gli immigrati nell’Isola cercano una nuova vita 

Vogliono fare gli agricoltori e gli allevatori; i camerieri e i cuochi in alberghi e ristoranti; i sarti, i meccanici, i muratori; gli infermieri e gli operatori nel sociale. Vogliono lavorare gli immigrati, e alle imprese servono come l’ossigeno per mandare avanti attività moribonde per mancanza di addetti. Tutto sta nel far incontrare offerta e domanda, oltre la retorica politica e il numero chiuso sui flussi, bisogna investire nella vera integrazione e nella formazione mirata. «Si dà per scontato che quello che fa comodo a noi vada bene anche a loro, bé, non è così, e ci guadagneremmo tutti se “ascoltassimo” di più queste persone», dice Daniela Sitzia, direttrice dell’Anci regionale.

Il piano

L’Anci Sardegna ha realizzato un progetto unico (all’interno del Piano regionale di rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti, con Regione e Aspal) con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei richiedenti e titolari di protezione umanitaria e di asilo politico, attraverso la rilevazione degli skills, le loro competenze e capacità. Grazie all’aiuto dei mediatori culturali sono stati distribuiti circa 700 questionari, per raccogliere i desiderata degli immigrati che stanno nell’Isola, poi, le risposte sono state “tradotte” in professioni secondo i codici Istat dal sociologo dell’Università di Cagliari Marco Zurru. «Il risultato è uno strumento fondamentale», prosegue Sitzia, «a supporto dei Comuni, delle realtà del terzo settore, della Regione e del ministero, per attivare, nella fase della seconda accoglienza, servizi di integrazione sociale ed economica».

L’orientamento

Spiega Zurru: «Abbiamo visto cosa è accaduto nei giorni scorsi con il click day per l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia: overbooking in un’ora con 238mila domande, il triplo del numero di quote previste dal decreto flussi. C’è una disfunzione evidente, la politica non è conseguente a ciò che serve all’ economia e al mondo delle imprese. Noi abbiamo provato a metterci dall’altra parte, a interrogare i migranti, e loro hanno parlato non soltanto di “sogni”, ma di cose che sanno già fare, perché le facevano nei Paesi d’origine o le stavano imparando. Quindi, possiamo investire in queste “risorse”, orientando i corsi di formazione professionale, affinché gli immigrati possano entrare nel sistema produttivo in maniera ottimale».