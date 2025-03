Cuochi in piazza, anticipo di stagione 

Castelsardo sarà per due giorni la terra dei cuochi: saranno 150, un terzo provenienti dalla Penisola, nel prossimo weekend per la manifestazione “Cuochi in piazza”, organizzata dall'associazione cuochi della provincia di Sassari che festeggia i 25 anni di attività, mentre l'associazione Sardegna taglia il traguardo del mezzo secolo. Percorsi, degustazioni, show-cooking, un convegno su tradizione culinaria e sostenibilità e anche musica (Maria Giovanna Cherchi sabato) e cabaret (Marco “Baz” Bazzoni domenica) grazie alla collaborazione con Comune e Pro Loco di Castelsardo.

L'evento gode dell'appoggio della Regione e dell'assessorato regionale al Turismo. Come spiegato dall'assessore Franco Cuccureddu «gli obiettivi sono favorire la filiera corta per il consumo dei prodotti, promuovere il turismo esperienziale ed enogastronomico e destagionalizzare gli eventi attrattori di turismo». Franco Tavera, presidente dell'associazione cuochi sassarese, aggiunge: «Vogliamo promuovere la nostra terra puntando sulle eccellenze del territorio e valorizzare i nostri prodotti in modo che vengano scoperti e poi utilizzati dagli altri chef italiani». La sindaca Maria Lucia Tirotto e l'assessore al turismo Ruzzu hanno aggiunto: «Si tratta di un antipasto di quello che offrirà Castelsardo come eventi di qualità, a cominciare dai riti di Lunissanti e dalla Pasquetta». (g.m.)

