VaiOnline
Tv.
30 gennaio 2026 alle 00:28

Cuochi ai fornelli sotto il sole del Bastione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’ora di tempo non solo per cucinare ma per magnificare una tradizione, un carattere, un’identità. Dura la sfida dei dieci aspiranti cuochi di “Masterchef”, chiamati ieri sera, su Sky, al Bastione di Saint Remy a Cagliari per una decisiva prova in esterna a colpi di pecorino e bottarga. Due i menu previsti per i quindici severi commensali, chef e ristoratori di tutta la Sardegna.

Prima di cominciare, quiz sull’Isola: i sette colli di Cagliari, il muflone, Caprera e Garibaldi. E poi via alla gara: per la brigata rossa un raviolone di pane carasau con ricotta e salsa di pomodoro. Per i secondi un “cannolo” con crumble di salsiccia al mirto, Fiore Sardo e pompia. Ancora più difficili i piatti principali: un primo di fregola con agnello al curry, gamberi e frutti di mare. Infine un secondo di tonno in crosta di pecorino.

La sfida per tutti era rispettare gli ingredienti, dosarli bene senza paura di osare e contaminare. «L’Isola sta vivendo un nuovo rinascimento», è la profezia dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tutor d’eccellenza il carlofortino Luigi Pomata, il re del tonno che ha elargito consigli e trucchi. Mentre Barbieri si avventurava a scoprire i segreti dell’antica pasta Su Filindeu con Marina Ravarotto, incrociando, tirando e stendendo i “fili di Dio” per poi gustarli nella tipica minestra nuorese in brodo. Per annunciare i vincitori, direttamente dalla festa di Sant’Efisio, il rito de “sa ramadura” con coriandoli blu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 