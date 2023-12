Cuncordu e tenore  de Orosei a Oristano con Ernst Reijseger 

Penultimo appuntamento stasera a Oristano, per “Sa Die de sa Sardigna” potagonisti il violoncellista olandese Ernst Reijseger e il Cuncordu e tenore de Orosei, in concerto alle 19 nella chiesa di Santa Chiara.

“The Face of God”, questo il titolo del programma, comprende brani del repertorio sacro della tradizione sarda e musiche che Ernst Reijseger ha composto come colonna sonora per alcuni film diretti dal celebre regista Werner Herzog. Da un lato il virtuosismo del violoncellista, dunque, che sorprende per la raffinata e originale tecnica e la capacità di trasformare in poesia anche la sperimentazione sonora, dall'altro il virtuosismo armonico del canto tradizionale sardo dei Cuncordu e Tenore de Orosei, con Piero Pala (mesuvoche), Mario Siotto (bassu), Luca Frau (contra) e Emanuele Ortu (voche): i contrasti espressivi tra jazz d’avanguardia e musica sacra di origine etnica promettono di sprigionare un fascino arcano e conturbante.

