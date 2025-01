Cuncambias, un festival popolare da laurea 

Un festival di cultura popolare, un appuntamento ormai storico nell’estate non solo di San Sperate che lo ospita e ora una tesi di laurea. Si parla ovviamente di Cuncambias, la manifestazione organizzata da Antas teatro e che, grazie al neo laureato Matteo Guidarini, diventa anche argomento di studio. L’ormai dottor Guidarini, originario di Iglesias, ha studiato nella facoltà di Scienze della comunicazione di Cagliari e ha presentato una tesi originale: “Il rapporto tra arte e comunità: Festival di cultura popolare Cuncambias”.

Identità

«Ho il piacere e la fortuna di collaborare con Antas da tempo», racconta. «Da subito il festival mi ha colpito, forse anche perché non sono originario di San Sperate. Mi sono sentito come a casa, accolto da tanti amici e mentori. Questa manifestazione mi ha colpito al punto da volerla studiare e analizzare, capendo quindi i fenomeni che la muovono». E nello specifico «ho fatto un confronto tra l’attuale società e il passato. Ora si parla di individualismo e isolamento, con il folklore che diventa concetto consumistico. Prima invece c’era la reciprocità, lo scambio. Ho anche studiato le correnti artistiche sarde, tra cui quella muralistica. Da lì sono partito, dal ’68, passando per gli anni ’90 e il 2004 (la nascita di Cuncambias). Ho cercato parallelismi tra personaggi noti, come Pinuccio Sciola e Giulio Landis, anima di Cuncambias. La risposta ai problemi attuali sarebbe quella di tornare alla reciprocità. Dare valore al quotidiano, come succede nel Festival». E proprio Giulio Landis racconta: «Che emozione è stato assistere alla laurea. Sapevamo del lavoro che stava facendo e ovviamente ci riempie il cuore di gioia. Un regalo, per certi versi, ma anche un modo per riflettere su Cuncambias nell’anno in cui lo abbiamo messo in pausa. D’altronde Cuncambias significa proprio questo: scambio, e lui lo ha capito perfettamente». I complimenti arrivano anche dal sindaco di San Sperate: «Quando si fanno studi su San Sperate non può che colpirci, poi parlando di Cuncambias stiamo parlando di un appuntamento bellissimo, identitario. I miei complimenti. Spero di rivederli tutti all’edizione del 2025».

