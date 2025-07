Cuncambias torna in scena, e a San Sperate la comunità ricomincia a tessere cultura  

“Torrai a tessi” (ricominciare a tessere) è il titolo della ventunesima edizione di Cuncambias, il Festival di San Sperate, che torna in scena dopo un anno di pausa, dal 30 luglio al 3 agosto, nel rione di San Giovanni, con un ricco programma di incontri, libri, reading, spettacoli, poesia, parole e musica. Ogni sera ci saranno il teatro per ragazzi, un talk e poi musica, danza e spettacolo, con appuntamenti in piazza, incontri più intimi e raccolti, installazioni e allestimenti.

C’è molta attesa e partecipazione per questa “rinascita”, per la ripresa dell’attività dopo l’interruzione del 2024 – grazie anche alla ritrovata armonia con l’amministrazione comunale – che mette al centro la bellezza, la cultura, il popolo della storica manifestazione e l’intera comunità.

L’anteprima

Il festival è stato anticipato dall’anteprima “Torraus a pintai!”, con i muri di piazza San Giovanni e vie circostanti dipinti di bianco per scriverci su pensieri e versi, e durante la quale è nata anche l’immagine coordinata del festival, realizzata da Giovanni Pilloni, una parete candida che simboleggia la storia del movimento culturale del paese e le scritte in vernice nera realizzate dal muralista Riccardo Mossa.

L’inaugurazione

Si comincia mercoledì 30, con la serata comunitaria inaugurale a cura di Antas Teatro e tantissimi ospiti, per poi andare da “Mammasantissima” – con Emanuela Lai e Elio Turno Athemalle di Teatro Impossibile – a “Canto 33” della stand-up comedian Federica Seddaiu, dal “Concierto Flamenco” – a cura di Dario Piga, Mateo Garriga, José Ismael Sierra, Valentina Pilia e Mitja Obed – al concerto conclusivo “Tutti in piedi” di Ginevra Di Marco accompagnata da Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gulli.

Gli incontri letterari

Gli incontri letterari si trasformano in talk (arrexonadas in sardu) allo Spazio Antas alle ore 20.30. Il primo appuntamento è “Atti poetici in luogo pubblico”, con Giuseppe Boy, Maria Oppo e Anna Cristina Serra; il secondo, dedicato alla letteratura per i più giovani “Chi torramu a s’edadi tua! Libri per tutti?” con Roberta Balestrucci, Omar Onnis e Andrea Pau Melis; il terzo, “Village people. Tessere la comunità” con Veronica Usula, Valerio Apice, Giulia Castellani e Luca Cheri; si prosegue col calcio con “Que viva el footbal!” insieme a Nicola Muscas, Paolo Faragò e Emanuel Pittoni. Conclusione domenica con un incontro comunitario dedicato alla tesi di laurea di Matteo Guidarini dedicata al festival, “Il rapporto tra arte e comunità: Festival di Cultura Popolare Cuncambias”.

Nella “lolla”

Le giornate del festival terminano con la musica che animerà la lolla dello Spazio Antas con quattro nuovi progetti discografici dal vivo realizzati con il supporto del Nuovo Imaie: il violoncellista Gianluca Pischedda insieme al suo quartetto presentano “Vagabond”, Mauro Palmas & Giacomo Vardeu presentano “Sighida” con mandola e organetto, il percussionista Andrea Ruggeri e il suo quartetto presentano “Mustras” e la band psichedelica dei Basaltic Plateau presenta “Dead Dinosaurs Echoes”.

Giovedì, venerdì e sabato mattina, al Parco San Giovanni, tre appuntamenti a colazione, giovedì e venerdì a cura Teatro Laboratorio Isola di confine, sabato invece largo alla musica con la Colazione in Dub insieme ad Arrogalla, Emanuele Pittoni, Francesco Bachis e tanti altri ospiti.

L’ingresso agli appuntamenti è libero e gratuito. Cuncambias è organizzato da Antas Teatro in collaborazione con Libera la Farfalla onlus con il supporto del Cuss, è promosso dalla Regione, dal Comune di San Sperate e dalla Fondazione di Sardegna. (red. spet.)

