Cuncambias, si prepara il gran ritorno 

Sarà per lo spirito natalizio, o forse il colpo di coda di un anno non proprio sereno per la comunità, eppure a ridosso di San Silvestro arriva una notizia positiva per San Sperate: «Cuncambias 2025? Vogliamo farlo, vogliamo tornare». Parole di Giulio Landis, storico volto e tra gli ideatori del progetto nato nel lontano 2004. Si tratta di un ritorno con riserva, ancora diversi i nodi da sciogliere, specie visto lo stop del 2024 e le motivazioni che c’erano dietro. Eppure, la volontà c’è.

Lo stop

A marzo, in maniera sorprendente, dall’organizzazione di Antas teatro arrivò una lettera aperta con la quale si annunciava lo stop. La motivazione, quella principale almeno, riguardava i rapporti con il Comune di San Sperate, colpevole secondo loro «di non aver sostenuto a dovere Cuncambias. Non ha mai davvero creduto in un progetto aperto, inclusivo e ricchissimo di proposte come il nostro». Dal canto suo, l’amministrazione aveva replicato che i fondi destinati alla cultura nel 2024 erano raddoppiati e che non era «pervenuta nessuna istanza in merito a tali gravi problematiche a Cuncambias».

Ma queste problematiche, alla fine, sono state risolte? «Diciamo di no, o almeno non ancora», spiega Landis. «Io personalmente mi sono ritrovato però a riflettere su come il festival sia un motore del paese. Lo abbiamo visto quest’anno che non c’era. Le nostre istanze e idee rimangono: abbiamo per esempio consigliato al Comune di pensare un capitolo a parte, dedicato agli operatori della cultura e non solo alle manifestazioni. Un festival copre un anno di lavoro, va riconosciuto. Speriamo che il Comune ci ascolti».

In paese

Stefano Farris, altro volto noto del festival e di Antas, aggiunge: «Non siamo mai andati via. Abbiamo portato avanti molti altri progetti, ormai storici, anche ampliati, come Scheggie di Utopia e Antas Apertas, per esempio. Non è solo una questione di soldi, ma anche di piccole cose in cui venirsi incontro: qualche pulizia, qualche intervento nelle strutture in piazza. Ci aiuterebbero e renderebbero più bello il rione di San Giovanni. E chi come noi organizza sa quanto le piccole cose siano enormemente importanti».

Il sindaco Fabrizio Madeddu interviene: «Sono felice, lo dico sinceramente, che il festival possa tornare. Nessuno ha mai messo in dubbio la sua importanza e sono contento che vogliano rimettersi in gioco. Le porte del Comune sono aperte, quando vorranno noi saremo qui».

Giacomo Casti, storico conduttore e organizzatore del festival chiude: «Se l’amministrazione davvero è disposta ad ascoltarci e cominciare un nuovo percorso, forse si può affrontare il 2025 con più serenità. Non un anno di problemi, ma di soluzioni».

